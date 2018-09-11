Как не стыдно: Белла Хадид забыла надеть юбку

Супермодель прошлась по улице в одних колготках.

Белла Хадид часто носит наряды на грани приличия. Но выйти в свет совсем без юбки — это что-то новенькое. Вчера на улицах Нью-Йорка модель можно было увидеть в одном лишь коротеньком жакете и черных прозрачных колготках. В таком виде она отправилась на одно из шоу Недели моды.

Кажется, череда модных показов плохо влияет на Беллу. Ведь буквально на днях все модные критики с упоением обсуждали ее наряд на вечеринке глянцевого журнала. Полупрозрачный облегающий комбинезон поверх которого Хадид надела телесный корсет, произвел настоящий фурор.

Да и весной на Парижской Неделе моды Хадид совthшала по модному провалу в день — будто по четкому графику. Настоящий шквал критики тогда вызвал супероткровенный образ модели. Пиджак оверсайз с накладными плечами, который надела Хадид, казался на несколько размеров больше, чем надо. Под ним оказалось прозрачное черное боди, под которое Белла не сочла нужным надеть нижнее белье. Поскольку пиджак распахивался при каждом шаге, любой желающий мог во всех подробностях рассмотреть бюст звезды и буквально каждый изгиб ее тела.

Кстати, тогда же Белла (которая не отличается пышными формами) надела слишком открытый белый топ, который сваливался с нее буквально при каждом шаге. Так что вместо того, чтобы позировать фотографам, девушка вынуждена была то и дело придерживать верх наряда и прикрывать грудь. А широченные рваные джинсы, которые Белла выбрала в пару топику, хоть и смотрятся неплохо, но уже стали антитрендом и признаком дешевого гардероба (подробнее об этом читайте здесь).

Wday.ru собрал в одной галерее самые эпичные модные промахи Хадид. Посмотрите на это и никогда не повторяйте!

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