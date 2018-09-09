Шесть сюжетов для осенних фото, без которых ваш инстаграм будет неполным

Осень — это время самых ярких и необычных естественных декораций. Вихри золотых, желтых и красных листьев… ух! Необычайно красиво!

Именно это буйство красок и создаст шикарный фон к вашим новым фотографиям. Поэтому берите подруг и друзей, которые будут вашими личными фотографами. Мы идем в парк — мы идем собирать лайки.

1. Захватите книгу

Почувствуйте себя настоящей тургеневской барышней — создайте романтичный образ. Для этого нужно всего лишь взять с собой любимую книгу и сделать пару фотографий, прислонившись к стволу осеннего дерева или устроившись в мягкой листве, на скамейке.

Не упустите шанс показать свои литературные вкусы. Откройте людям ранее неизвестную им грань своей личности с помощью новых снимков в профиле.

2. Соберите урожай

Созревшее яблоко — удачный реквизит для фотосессии и один из главных символов осенней поры. В корзинах или без них — яблоки отлично впишутся в ваши фотографии.

3. Устройте листопад

Яблоки — хороший символ, главенствуют над ними только… конечно же, осенние листья. Нельзя забыть про них! Ведь даже если просто подбросить ворох листьев в воздух, получатся необычайно эмоциональные и красивые снимки.

Кто-то может заявить, что такая идея слишком шаблонна. Но ведь хорошая, красивая идея может иметь множество воплощений. Например, вихрь листьев можно закрутить так, что фотография получится и загадочной, и чувственной. Экспериментируйте!

4. Сплетите венок

А еще из листьев можно делать красивые венки, которые выглядят как настоящие короны.

Не менее красивы и просто букеты осенних листьев. Все мы собирали их в детстве, возможно, именно сейчас пора вспомнить те беззаботные дни.

5. Встаньте под зонтик

Многие незаслуженно забывают о зонтиках, а ведь это не только практичная вещь, но и очень стильный аксессуар для фотографий. Обязательно прихватите его вместе с фотоаппаратом, даже если дождь не намечается!

6. Отвернитесь от камеры

Для многих осень — время погрустить и проводить самое теплое время года. Если вы относите себя к этим людям, создайте печальный образ. Несколько осенних листочков в волосах будут очень кстати.

Создайте атмосферные фотографии

Необходимо, чтобы вы чувствовали себя расслаблено на снимке, а фон подчеркивал вашу красоту.

Возьмите с собой домашнего питомца. Собаки и кошки прекрасно смотрятся в осенних декорациях.

Найдите озеро или пруд. Если у вас на примете есть парк с водоемом, то сфотографируйтесь со своим отражением — может получиться очень необычно.

Просите фотографа следить за фоном, ведь на него будут обращать внимание.

Тщательно выбирайте цвет одежды. Надеть можно любую одежду, но если вы хотите акцентировать внимание на себе, выбирайте цвет, контрастный по отношению к оранжевому, желтому, красному, кирпичному:

Холодные оттенки зеленого и синего отлично смотрятся на фоне опавшей листвы и сухой травы. Фотография получится четкой, яркой и запоминающейся.

Фиолетовый и желтый — идеальная пара! Для фото в желтых листьях не найти ничего удачнее.

Черный. Этот цвет универсален, визуально стройнит и обладает магической привлекательностью. Поэтому его мы тоже берем в союзники.

Рыжий. Можно и не контрастировать с осенней природой, а гармонично вписаться в нее. В этом вам помогут колоритные теплые вещи — шерстяные свитера, шарфы крупной вязки, шапки — в осенней цветовой гамме.

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