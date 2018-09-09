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Смело: Оливия Уайлд появилась на кинопремьере в платье с декольте до пояса
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Смело: Оливия Уайлд появилась на кинопремьере в платье с декольте до пояса 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Торонто стартовал кинофестиваль TIFF-2018, на который продолжают приезжать звезды.
По красной дорожке фестиваля уже прошлись Джулия Робертс, Сальма Хайек, Пенелопа Крус и многие другие звезды. На одной из кинопремьер появилась и Оливия Уайлд, выбравшая довольно смелое платье с очень глубоком декольте. В самом необычном платье позировала фотографам Кейт Бекинсейл, которая в последнее время экспериментирует со стилем.
В минувшую субботу на кинофестивале были представлены фильмы «Вернуть Бена», «Братья Систерс», «Колибри», «Сама жизнь», «Соболезную вашей утрате» и другие. Свой новый фильм в Торонто привезли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, вместе снявшиеся в картине Асгара Фархади «Все знают».
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Фото:East News, Global Look Press
Видео:Youtube
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