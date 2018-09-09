Кремлевская выставка драгоценностей Bulgari показывает историю развития ювелирного искусства

Музеи Московского Кремля хранят крупнейшую ювелирную коллекцию России и, вероятно, одну из самых больших в мире — в постоянной экспозиции находится свыше 13 000 образцов ювелирного искусства. Кремлевские выставочные залы не один раз принимали и чужие драгоценности — Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels, произведения Карла Фаберже , собрания индийских махараджей, ювелира и художника эпохи модерна Рене Лалика и т. д. «Мы очень любим ювелирные выставки, и публика, которая приходит к нам, тоже их любит и с удовольствием посещает», — говорит директор музейного комплекса Елена Гагарина

Главным событием осеннего сезона для Музеев Кремля стала первая в России ретроспективная выставка итальянского дома Bulgari — самая масштабная как для марки, так и для принимающей стороны. В общей сложности посетители смогут увидеть 510 ювелирных изделий, часть из которых выставляется на публике впервые. Например, тиара 1930-х гг. с бриллиантами и аквамаринами, которую инфанта Беатриса Испанская надевала в день своей свадьбы, и украшения актрисы Анны Маньяни, купленные Bulgari у ее наследников только этим летом.

Выставка разделена на две части. Уникальные драгоценности и историческое наследие представлены в Успенской звоннице, где экспозиция поделена (хотя и довольно условно) на тематические секции: «Начало истории дома Bulgari», «Атмосфера Dolce Vita», «Творчество без границ» и т. д. Самыми первыми посетители видят украшения, созданные основателем компании Сотирио Булгари в 1870–1880 гг., — изделия из позолоченного серебра, некоторые с цветными стразами. Украшения, появившиеся через 40–50 лет, уже ощутимо драгоценнее: в 1920-х — 1930-х гг. ювелиры марки работают с платиной и драгоценными камнями. Хотя позже главным отличительным знаком Bulgari станет буйство цвета и броских форм, эти украшения почти строги. Созданные в стиле ар-деко, они воплощают представления о красоте французских ювелиров начала века: платина, прозрачные бриллианты (украшения с цветными камнями есть, но их ощутимо меньше), четкие геометрические формы. Центральным экспонатом этой секции стала та самая впервые публично выставляемая тиара испанской инфанты.

Но, конечно, самая эффектная часть собрания в звоннице — это украшения кинозвезд — поклонниц марки. Самой большой коллекцией обладала Элизабет Тейлор , после смерти актрисы стало известно, что ее собрание насчитывало 269 предметов. Тейлор завещала продать коллекцию на благотворительном аукционе, и часть украшений приобрела как раз Bulgari. На выставке можно увидеть знаменитый сотуар с редким сапфиром весом 60 карат, а также серьги, брошь и колье с бриллиантами и колумбийскими изумрудами, в которых кинозвезда запечатлена на многих фотографиях. Рядом с сокровищами Тейлор представлены не такие крупные, но не менее интересные украшения Анны Маньяни, Джины Лоллобриджиды и Аниты Экберг , пудреница Лорен Бэколл , портсигар Одри Хепбёрн

Чем меньше среди клиентов ювелирных марок оставалось коронованных особ и кинозвезд и чем шире становилась аудитория покупателей, тем больше появлялось яркости и цвета, ставка скорее делалась на размах, нежели на утонченность. Броские и даже эксцентричные украшения появляются у Bulgari с 70-х. Эта грань ювелирного творчества не столь элегантно безупречна, как классика ар-деко, зато в полной мере демонстрирует широту и смелость фантазии ювелиров: здесь и игральные карты, броши в виде рожков мороженого, слоны и фараоны и просто разноцветные украшения с камнями всех возможных цветов.

Если в Успенской звоннице собраны уникальные украшения, то выставочные залы Одностолпной палаты Патриаршего дворца демонстрируют возможности серийного производства. Здесь можно увидеть постоянно обновляемые коллекции марки: украшения в форме гибкой полой ленты, украшения с греческими, римскими и персидскими монетами, композиции из отдельных деталей, смонтированных по принципу фигурных скобок, изделия с белым фарфором, а также часы. Их ювелирная ценность ниже сокровищ из первого зала, поэтому эффект экспозиции усилен оформлением пространства. Оно структурировано на манер лабиринта и декорировано видеопанелями, отчего местами похоже на квест.

Последние годы почти все крупные ювелирные компании так или иначе интегрируют себя в актуальный культурный процесс. Да, у многих марок действительно богатая история и известные клиенты, но конкуренция за покупателя сейчас такова, что если не напоминать о себе, то прошлые заслуги легко могут стереться из памяти. И лучшего способа, чем выставка в лучших музеях мира, для самопрезентации производителей предметов роскоши пока не придумано. Возвращение Bulgari как активного и постоянного участника выставочного и музейного мирового движения случилось при нынешнем генеральном директоре Жан-Кристофе Бабене, возглавившем марку в 2013 г. «Bulgari — это компания с прочными традициями и сильной корпоративной культурой, которой управляла одна семья на протяжении 130 лет. Но, возможно, этой компании стоило быть более открытой к остальному миру, а сотрудникам компании надо было предоставлять больше предпринимательской свободы. И я попробовал дать людям максимально возможную свободу, чтобы они могли реализовать свои таланты, — рассказывал Бабен в интервью »Ведомостям» в 2015 г. — Предварительно определив приоритеты и направив на них больше ресурсов: больше ресурсов на ювелирные украшения, на часы, больше ресурсов на дизайн, на коммуникации, на события… Полагаю, что именно это способствовало нашему росту и позитивному возбуждению, которое царит как вокруг бренда Bulgari, так и внутри компании».