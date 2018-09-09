Экипировка на осень: как выбрать пальто? 

Теплая пора, когда можно щеголять в шифоновом платье и босоножках, подходит к своему логическому завершению.
Скоро начнется сезон дождей, а это значит, что пора заглянуть в свой шкаф и перебрать свой осенний гардероб. Рассказываем, как выбрать качественное и красивое пальто.
Первый вариант: Демисезонное
Для демисезонных пальто отлично подходят такие ткани, как драп, шерсть и кашемир. Причем в одной модели могут сочетаться несколько видов ткани сразу. Большой плюс, что пальто из «осенних» материалов можно подобрать как по расцветке, так и по фасону. Весь вопрос упирается в уровень достатка.
Минус таких пальто, что они подходят для мягкой осени, когда стоит теплая и сухая погода. Если резко похолодает, придется под пальто надевать согревающий свитер. Второй минус: драп и кашемир с трудом поддаются чистке. В стиралку не забросишь — сомнется и «сядет». Придется раскошелиться на химчистку и отпариватель для глажки.
Второй вариант: Теплое
Для более теплого пальто подойдут такие ткани, как кожа, экокожа и замша, их чаще всего утепляют синтепоном. Такие модели защитят вас от холода, ветра и дождя. За кожей и замшей с покрытием намного легче ухаживать, они практически не мнутся. Если нужно почистить кожу, достаточно протирать влажной тканью. Замшевая ткань хорошо очищается при помощи ластика. Еще один плюс: вставки из натурального меха намного выигрышнее смотрятся на натуральной коже, чем на драпе. Это придаст пальто элегантность.
СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА
— В этом сезоне брать нужно классические однотонные цвета: серый и бежевый. Для смелых и аккуратных подойдут фисташковые и бледно-розовые, бледно-голубые расцветки. Очень выигрышно смотрится клетка, сейчас это тренд. Что касается фасона, то это должно быть бесформенное пальто с широкими плечами, как будто оно вам великовато. Не важно, на трех оно пуговицах или четырех, главное, чтобы оно не подчеркивало вашу фигуру. Силуэт должен быть тяжелым, как будто бы пальто чуть-чуть мужское. Пояс имеет место быть, но только в том случае, чтобы получились складки. Оптимальная длина — середина икры. Носить пальто можно с тяжелыми свитерами, с рубашкой, водолазками. Очень модно будет смотреться, если под такие пальто использовать очень женственные туфельки и аксессуары. Лучше выбирать плотные винтажные ткани: драп, войлок, искусственный мех, — советует дизайнер Влад Лисовец.