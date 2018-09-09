Экипировка на осень: как выбрать пальто?

Теплая пора, когда можно щеголять в шифоновом платье и босоножках, подходит к своему логическому завершению.

Скоро начнется сезон дождей, а это значит, что пора заглянуть в свой шкаф и перебрать свой осенний гардероб. Рассказываем, как выбрать качественное и красивое пальто.

Первый вариант: Демисезонное

Для демисезонных пальто отлично подходят такие ткани, как драп, шерсть и кашемир. Причем в одной модели могут сочетаться несколько видов ткани сразу. Большой плюс, что пальто из «осенних» материалов можно подобрать как по расцветке, так и по фасону. Весь вопрос упирается в уровень достатка.

Минус таких пальто, что они подходят для мягкой осени, когда стоит теплая и сухая погода. Если резко похолодает, придется под пальто надевать согревающий свитер. Второй минус: драп и кашемир с трудом поддаются чистке. В стиралку не забросишь — сомнется и «сядет». Придется раскошелиться на химчистку и отпариватель для глажки.

Второй вариант: Теплое

Для более теплого пальто подойдут такие ткани, как кожа, экокожа и замша, их чаще всего утепляют синтепоном. Такие модели защитят вас от холода, ветра и дождя. За кожей и замшей с покрытием намного легче ухаживать, они практически не мнутся. Если нужно почистить кожу, достаточно протирать влажной тканью. Замшевая ткань хорошо очищается при помощи ластика. Еще один плюс: вставки из натурального меха намного выигрышнее смотрятся на натуральной коже, чем на драпе. Это придаст пальто элегантность.

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