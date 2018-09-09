Немецкая дрэг-квин Хангри и звезда Pose Доминик Джексон на показе The Blonds

Дрэг-квин и трансгендерные модели становятся частыми участницами недель моды: на днях стало известно, что во время лондонской недели моды пройдёт бал вогуинга, а в Нью-Йорке Opening Ceremony заменят показ перфомансом победительницы RuPaul’s Drag Race Саши Велюр.

Вчера в показе коллекции весна-лето 2019 The Blonds участвовала немецкая дрэг-квин и инстаграм-знаменитость Хангри (она успела в своём стиле накрасить Бьорк для альбома Utopia), а также трансгендерная модель и звезда сериала Pose Доминик Джексон и близкий по эстетике к дрэг-квин, но позиционирующий себя мужчиной визажист и блогер Патрик Старр.

Всю коллекцию можно посмотреть тут.