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Немецкая дрэг-квин Хангри и звезда Pose Доминик Джексон на показе The Blonds
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Немецкая дрэг-квин Хангри и звезда Pose Доминик Джексон на показе The Blonds 

The Blueprint 52 минуты назад
Фото: The Blueprint
Дрэг-квин и трансгендерные модели становятся частыми участницами недель моды: на днях стало известно, что во время лондонской недели моды пройдёт бал вогуинга, а в Нью-Йорке Opening Ceremony заменят показ перфомансом победительницы RuPaul’s Drag Race Саши Велюр.
Вчера в показе коллекции весна-лето 2019 The Blonds участвовала немецкая дрэг-квин и инстаграм-знаменитость Хангри (она успела в своём стиле накрасить Бьорк для альбома Utopia), а также трансгендерная модель и звезда сериала Pose Доминик Джексон и близкий по эстетике к дрэг-квин, но позиционирующий себя мужчиной визажист и блогер Патрик Старр.
Всю коллекцию можно посмотреть тут.
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Женский форум
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