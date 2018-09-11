Показ Opening Ceremony в России не оценят. А зря! Рассказываем почему

Тем, кто не знает, что такое дрэг-шоу, показ Opening Ceremony лучше не смотреть. А если хочется, то мы сразу предупредим: он для максимально открытых всему новому людей. Ну не готова Россия к накрашенным мужчинам на каблуках и с укладкой, что тут поделать?

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Juste casually @xtina entourée de @sashavelour, @jigglycalienteofficial, @isshehungry, @lypsinka, @sheacoulee, @iamwestdakota & @missfamenyc à la finale du show d’@openingceremony, hier soir. PAS PLATE. 👏✨ #LesPetitesChoses #PassionNYFW

Публикация от Théo Dupuis-Carbonneau (@theo_dc)

10 Сен 2018 в 7:17 PDT Попробуем ее переубедить. Opening Ceremony устроили дрэг-шоу. Важно понимать: «дрэг-квин» и «трансвестит» — не синонимы, хотя многие эти понятия путают. Дрэг-квин — это просто мужчина в женской одежде, и образ его всегда сатиричен. Более того, он совсем не обязательно гей или бисексуал. Это всего лишь образ.

все слайды

И да, коллекция крутая! Мы влюблены в розовый бомбер, сандалии с красными носками и — самое главное — солнцезащитные велоочки цвета фуксии.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pokaz-opening-ceremony-v-rossii-ne-otsenyat-a-zrya-rasskazyvaem-pochemu/