Елена Перминова приняла участие в необычной фотосессии

Знаменитая российская красавица Елена Перминова , известная своим безупречным чувством стиля, неожиданно приняла участие в довольно необычной фотосессии, представ в совершенно новом амплуа. Многодетная мать и образцовая жена примерила на себя образ, позаимствованный у американской актрисы Ким Бейсингер и ее героини из фильма «9 с половиной недель».

Известная модель Елена Перминова, недавно справившая свое 32-летие, неожиданно решилась на довольно откровенную фотосессию. Многодетная мать предстала перед камерой фотографа в стильном и в то же время очень сексуальном наряде.

Кожаная юбка-карандаш, украшенная множеством крупных пуговиц, была интригующе расстегнута ровно на половину длины, что дало модели возможность продемонстрировать не только свои идеальные длинные ноги, но и украшающие их чулки в крупную сетку.

Свободная блузка с длинным рукавом и пиджачным воротником явилась великолепным дополнением до мелочей продуманного образа Перминовой. Кроме того, ярким штрихом облика Елены стали и сиреневые туфли с заостренными носами.

Новое обличие, укладка светлых волос или, быть может, общий антураж съемки натолкнули многих интернет-пользователей на воспоминания о знаменитом фильме с Ким Бейсингер в главной роли. Героиня откровенного и очень чувственного киношедевра «9 ½ недель» в очень похожем облике предстала в одной из самых ярких сцен картины.

Напомним, что обычно Елена Перминова очень сдержанна в выборе образов и по праву носит звание одной из самых стильных и элегантных женщин в мире шоу-бизнеса.