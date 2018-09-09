Какие рекламные ролики поразили в этом сезоне?

Мир моды живет по своим собственным законам и правилам — конечно же, они распространяются и на рекламу. Для того чтобы рассказать в коротком ролике обо всех любопытных деталях и подробностях новых коллекций, Дома моды идут на различные стилистические и художественные ухищрения. И тогда эти красивые мини-истории становятся если не полноценными произведениями искусства, то, во всяком случае, роликами, которые бесконечно интересно смотреть.

Jil Sander

Эту модную короткометражку снял немец Вим Вендерс: этот же режиссер является автором фильма «Париж, Техас» с Настасьей Кински . Рекламная кампания марки в этом сезоне выдержана в жанре сюрреализма и довольно удачно сочетается с образами новой коллекции бренда. В ролике главные герои следят друг за другом — а аквалангист очень забавно перемещается в кадре, чтобы усилить ироничность происходящего.

Moncler

Невероятно стильный, поучительный и во многом даже философский ролик. Moncler пригласили к участию в съемках 19 героев разного возраста. Все они знамениты, талантливы и, как выясняется, склонны к раздумьям и силе воле. Тематика их размышлений — как преодолеть себя самого и выйти из зоны комфорта, чтобы достичь новых вершин. Согласитесь, на подобное отважится далеко не каждый — возможно, в том числе по этой причине они являются теми, кто они есть?

Dsquared2

Этот рекламный ролик очень забавный: похоже, что ироничность — вообще в тренде в последнее время. Впрочем, это чувство всегда было присуще одежде бренда. Великолепные Белла Хадид Кендалл Дженнер , одетые в довольно несуразные ковбойские наряды и смешные парики, смешно пародируют техасских наездниц. Градус интереса подогревается демонстрацией прекрасных женских тел — ради одного этого стоит, пожалуй, потратить примерно минуту своего времени.

Prada

От ролика исходит ощущение летнего жара, неги, счастья и смеха — и в этом нет ничего удивительного: съемки ленты проходили в знойной Португалии. Яркие и сочные цвета, осязаемые ароматы, которые буквально видно на экране, — образец мастерской визуализации довольно сложной по замыслу стилистической и смысловой композиции. Фантастические пейзажи, в которые удачно вписаны аксессуары бренда, — словом, это такой мини-учебник по тому, как нескучно и вкусно показать все лучшее и новое разом.

Fendi

Идиллическая пастораль ролика разворачивается стараниями Ким Кардашьян и ее дочери Норт Уэст. Трогательно, мило и очень стильно. Они прогуливаются по цветущему лугу — разумеется, в одежде марки. Пока малышка собирает цветы ярко-желтого оттенка, в пронизанном солнцем пространстве кадра мама в соблазнительной позе показывает, как нужно носить ботфорты этого бренда. Чувственно, уверенно и неторопливо.

Coach 1941

Эта короткометражка — довольно легко узнаваемая аллюзия к «Бандам Нью-Йорка». В предводителях — Селена Гомес, и это далеко не первый ее опыт сотрудничества с модным брендом. Дух марки очень органично раскрывается в новых вещах, которые показаны на фоне замысловатого и дерзкого граффити. Кожа, мех, яркие цвета — и молодость, любовь и смелость. Отличное сочетание для решительных и оригинальных.

Kenzo

В стилистике и сюжете ролика нет ничего неожиданного для тех, кто хотя бы немного знаком с философией и манерой подачи рекламы японского бренда. Лента в лучших традициях кинематографа Страны восходящего солнца: отточенные движения под музыку Мидори Такады, выверенный минимализм кадра и неожиданные цветовые сочетания в головокружительной динамике. Собственно, сложно было бы ожидать чего-то другого — планка качества бренда давно находится на недосягаемой многим высоте.