6 трендов в верхней одежде, которые вам стоит взять на вооружение этой осенью

Природа в этом году сделала нам отличный подарок и продлила лето на целый месяц. Короткие шорты и платья еще не отправились на дальние полки, а теплые свитера вообще затерялись где-то в шкафу. И хотя думать о слякотной и холодной осени не хочется, она нагрянет тогда, когда мы будем меньше всего к ней готовы. Чтобы нас не застали врасплох, нужно подготовиться. Рассказываем, как не замерзнуть этой осенью и при этом выглядеть стильно.

Тренч

Тренч — это классика, которая будет жить вечно. И странно — с годами ему никак не удается нам наскучить. А в этом сезоне это к тому же еще и самый горячий тренд. Так что для любительниц долгосрочных покупок тренч — идеальный вариант.

Прямые, свободные, А-силуэта, с фантазийным кроем — в этот раз выбор не ограничивается ничем. И если классический бежевый тренч уже порядком надоел, то можно поэкспериментировать с цветами и фактурами. Бахрома, флористичный принт (как напоминание о жарком лете), сочные цвета — в этот раз можете полностью положиться на свою фантазию.

Но если на смелые эксперименты решиться пока сложно, то разнообразить свой образ можно с помощью ярких аксессуаров — крупные серьги или яркая сумочка придадут нужные акценты.

Кажется, что образ в черной цветовой гамме специально для тех, кто не хочет привлекать к себе внимание. Но это совсем не так. Благородный черный иногда выглядит ярче самых сочных оттенков. Тем более если это черная кожа.

В 90-х выходит культовый фильм «Матрица», и все сразу сходят с ума. Моментально мода высокотехнологичного будущего появилась у нас в гардеробе. Странно, что сейчас делает ее популярной? Может быть, тенденция к ретроспективе?

В общем, черный кожаный плащ в этом сезоне обязательно нужно приобрести фанатам фильма. А если еще добавить узкие темные очки, которые были так популярны этим летом, то вас точно можно будет спутать с героем из «Матрицы».

На самом деле вещи из кожи всегда универсальны, они редко выходят из моды. Байкерские косухи, плащи, куртки с меховыми деталями — даже если что-то из этого набора перестанет быть популярным, будьте уверены, долго эта вещь не будет пылиться в шкафу.

Акценты на талии

Женственность всегда в моде, а подчеркнуть талию никогда не будет лишним. В этом сезоне не стесняйтесь демонстрировать самую привлекательную часть тела. И хотя оверсайз-вещи тоже популярны этой осенью, оба тренда как-то уживаются вместе.

Акценты на талии придадут вашему образу элегантность и легкость. Так что выбирайте модели с широкими поясами или сборками — они подойдут для всех типов фигуры, исключений нет! Пальто-халат, тренч с поясом, присборенная куртка — хотя бы одна женственная вещь точно должна быть у вас в гардеробе.

Искусственный мех Меховые пальто и шубы, наверное, самый теплый и удобный вид одежды. Но всех защитников окружающей среды заранее предупреждаем: никто из животных не пострадает. Экологичный мех уже настолько выглядит естественно, что его сложно спутать с настоящим.

Укороченные полушубки, объемные лацканы и яркие цвета — в этом сезоне меховые изделия заиграют новыми красками. Откажитесь от уже всем надоевших моделей и поэкспериментируйте с формами и цветами. Тем более что бюджет точно позволит это сделать: искусственную шубу намного проще себе позволить.

Спортивная куртка

Раньше спортивные вещи смотрелись уместно только в фитнес-зале. Теперь же все кардинально изменилось. Эра спортшика провозглашает удобство, так что спортивная куртка идеально подойдет для тех, кто любит комфорт. На прогулку, в путешествие и даже на романтическое свидание — спортивную куртку можно комбинировать даже с casual-вещами. Это точно будет выглядеть необычно.

Только при выборе подходящей модели остерегайтесь, чтобы у вас не закружилась голова. Красные, синие, зеленые, яркий колорблок — выбор поражает разнообразием.

Спортивные бренды делают экипировку, в которой можно заниматься при любых погодных условиях, так что такая куртка идеально подойдет для дождливой осени и промозглого ветра.

Клетка

Шотландские узоры в этом сезоне абсолютно везде! Начиная с легких блуз, заканчивая теплыми пальто. Клетка уже проявила себя во всех ипостасях, разного цвета и размера, этот узор придется по душе всем. И хотя классическая клетка не выглядит очень броско, пальто с этим принтом будет выглядеть намного выгоднее монохромной модели. А если душа требует перемен, то можете примерить и совсем смелые варианты: красная, зеленая или ярко-желтая — клетка в любых своих проявлениях выглядит стильно. Но только готовы ли вы к такому яркому буму?

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб