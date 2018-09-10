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Модные тенденции: армейские ботинки, как и с чем их носить
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Модные тенденции: армейские ботинки, как и с чем их носить 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Если в двух словах, то армейские ботинки существуют для того, чтобы смело расхаживать по лужам осенью и не бояться, что промокнут ноги. Об их модной составляющей читайте ниже. Модные тенденции: армейские ботинки, как и с чем их носитьСозданные во время Первой мировой войны для удобства солдат,
ботинки начали свой модный путь не с подиумов, а с улиц Лондона и Нью-Йорка в  70-х годах прошлого столетия. Именно там юные сторонники контркультуры носили
армейские ботинки, как символ бунта и свободы от навязанных догматов общества. Британские моды и скинхеды, лондонские панки и пришедшие за ними альтернативные
субкультуры сделали эту обувь одним из важнейших своих атрибутов. Мир модных
дизайнеров и высокой моды для армейских ботинок открыли японские авангардисты:
Рей Кавакубо с её Comme Des Garcons и Йоджи Ямамото. Их идею подхватил минималист Хельмут Ланг и  радикальная Антверпенская шестерка. Конечно, более приближенные к гламуру
модные дома не отставали от модных экспериментов своих коллег. Так, Gucci и  Prada представляли
на тему «армейские ботинки» свои более женственные и утонченные фантазии.
Сейчас, когда армейские ботинки успели стать ветеранами
подиумов, не возникает проблем с их выбором и созданием аутфитов. Уже давно не приходится одеваться как подружка закоренелого рокера, чтобы выйти на улицу в  таких ботинках. Они универсальны, и если проявить немного фантазии, то легко можно сочетать их с платьями и юбками. Читайте также: Модные тенденции: Боди — купить, носить или забыть? Модые тенденции: 13 теплых сарафанов для холодной осени
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