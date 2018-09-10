Модные тенденции: армейские ботинки, как и с чем их носить

Если в двух словах, то армейские ботинки существуют для того, чтобы смело расхаживать по лужам осенью и не бояться, что промокнут ноги. Об их модной составляющей читайте ниже. Модные тенденции: армейские ботинки, как и с чем их носитьСозданные во время Первой мировой войны для удобства солдат,

ботинки начали свой модный путь не с подиумов, а с улиц Лондона и Нью-Йорка в 70-х годах прошлого столетия. Именно там юные сторонники контркультуры носили

армейские ботинки, как символ бунта и свободы от навязанных догматов общества. Британские моды и скинхеды, лондонские панки и пришедшие за ними альтернативные

субкультуры сделали эту обувь одним из важнейших своих атрибутов. Мир модных

дизайнеров и высокой моды для армейских ботинок открыли японские авангардисты:

Рей Кавакубо с её Comme Des Garcons и Йоджи Ямамото . Их идею подхватил минималист Хельмут Ланг и радикальная Антверпенская шестерка. Конечно, более приближенные к гламуру

модные дома не отставали от модных экспериментов своих коллег. Так, Gucci и Prada представляли

на тему «армейские ботинки» свои более женственные и утонченные фантазии.

Сейчас, когда армейские ботинки успели стать ветеранами

подиумов, не возникает проблем с их выбором и созданием аутфитов. Уже давно не приходится одеваться как подружка закоренелого рокера, чтобы выйти на улицу в таких ботинках. Они универсальны, и если проявить немного фантазии, то легко можно сочетать их с платьями и юбками. Читайте также: Модные тенденции: Боди — купить, носить или забыть? Модые тенденции: 13 теплых сарафанов для холодной осени