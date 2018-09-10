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С чем носить армейские ботинки
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С чем носить армейские ботинки 

Fraufluger.ru 54 минуты назад
Фото: fraufluger.ru
Если в двух словах, то армейские ботинки существуют для того, чтобы смело расхаживать по лужам осенью и не бояться, что промокнут ноги. Об их модной составляющей читайте ниже.
Созданные во время Первой мировой войны для удобства солдат, ботинки начали свой модный путь не с подиумов, а с улиц Лондона и Нью-Йорка в 70-х годах прошлого столетия. Именно там юные сторонники контркультуры носили армейские ботинки, как символ бунта и свободы от навязанных догматов общества.
Британские моды и скинхеды, лондонские панки и пришедшие за ними альтернативные субкультуры сделали эту обувь одним из важнейших своих атрибутов. Мир модных дизайнеров и высокой моды для армейских ботинок открыли японские авангардисты:Рей Кавакубо с её Comme Des Garcons и Йоджи Ямамото.
Их идею подхватил минималист Хельмут Ланг и радикальная Антверпенская шестерка. Конечно, более приближенные к гламуру модные дома не отставали от модных экспериментов своих коллег.
Так, Gucci и Prada представляли на тему "армейские ботинки" свои более женственные и утонченные фантазии.
Сейчас, когда армейские ботинки успели стать ветеранамиподиумов, не возникает проблем с их выбором и созданием аутфитов. Уже давно не приходится одеваться как подружка закоренелого рокера, чтобы выйти на улицу в таких ботинках. Они универсальны, и если проявить немного фантазии, то легко можно сочетать их с платьями и юбками.
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