Охота на тренды: 16 модных вещей с «дикими» принтами для твоего осеннего гардероба

В наступающем сезоне нам предстоит погрузиться в настоящее городское сафари с неистовыми леопардами, грациозными зебрами и питонами, затаившимися в ожидании добычи. Animal принты едва ли ни главный тренд этой осени, тотально захвативший без исключения все коллекции — от люкса до масс-маркета. WMJ.ru отобрал для тебя самые интересные и носибельные вещи с животными принтами, которые точно впишутся в твой осенний гардероб.

Ностальгия по девяностым годам в моде продолжается уже несколько сезонов и этой осенью, кажется, достигла своего апогея. Именно поэтому сейчас самое время выбрать и купить нужную тебе вещь в ультрамодной расцветке. Если тебе близка визуальная эстетика стиля «героиновый шик» и ты черпаешь свое вдохновение в образах Кейт Мосс , то выбирай куртку или пальтоактуального раскраса на повседневность.

Дерзкая и достаточно смелая верхняя одежда с принтами под питона, зебру или леопардаа лучше всего смотрится с монохромными базовыми вещами. Сочетай яркий верх с черными брюками клеш со стрелкой и кристально-белой блузой или бери пример с Виктории Бекхэм и надевай сорочку с накрахмаленным воротником аккурат под леопардовое пальто. Такой комплект точно получится очень стильным и в меру вызывающим.

Animal тренд настолько многогранен, что с его помощью можно образовывать абсолютно разные по характеру образы! Например, черное мини-платье + модные ботильоны-казаки + бомбер трендового окраса — и вот ты настоящая королева светской тусовки. А если надеть леопардовое пальто с классическими скинни и кедами Vans, можно создать аутфит в стиле гранж.

Составить абсолютно элегантный и аутентичный look тебе поможет макси-платьес принтом зебры. Глухой вырез подчеркивает таинственный и загадочный характер вещи. Выбирай обувь на плоском ходу, например черные броги, и набрось на плечи большой черный палантин или кейп, чтобы образ выглядел интригующе.

А если хочешь быть Dancing Queen на предстоящей вечеринке, то леопардовое мини-платьетебе просто необходимо. Дополняй аутфит открытыми босоножками черного цвета и аксессуарами с кристаллами и пайетками.

Кстати, «звериный» свитер— отличный вариант, если тебе надоели базовые джемпера и хочется тонко намекнуть на свою бунтарскую натуру. Постарайся включить эту вещь в свои привычные базовые комплекты. Избегай перегруженности образа и выбирай обувь на плоском ходу: броги, ботинки челси или белые кроссовки.

Если ты еще не готова примерить платья или свитера — предлагаем тебе поэкспериментировать хотя бы с обувью и аксессуарами.

Самым правильным решением этой осенью будет покупка казаков под питона. Так ты сразу убьешь двух зайцев: получишь вещь и актуального фасона, и модного принта. Казакисмогут стать отличным дополнением к утрированно женственным вещам, будь то платья макси или кружевные сарафаны. Кроме того, такая обувь впишется в рок-н-ролльный образ, состоящий из классической байкерской косухи и темного денима.

Кстати, «дикие» принты идут и кроссовкам. Такая пара обуви точно легко станет самой выигрышной деталью в образе. А вот сумка, выполненная в данном цвете, вряд ли станет твоей повседневной спутницей, но обзавестись такой будет нелишним! Вечером в бар, на танцы или в ресторан — клатч послужит отличным дополнением к коктейльному платью или черному брючному костюму.

Для самых скромных мы подобрали менее заметные вещи и аксессуары «звериного» окраса. Например, солнцезащитные очкибудут уместны в любом look'е, а леопардовые часы станут той самой изюминкой в строгом офисном аутфите. А если ты совсем не готова выставлять свою страсть к леопарду напоказ, но прикупить модных вещей все же хочется — беги в магазины нижнего бельяи позволь себе хоть немного дерзости!

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Текст:Дмитрий Полухин

Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com