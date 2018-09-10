Свадебные платья — 200 лет истории

История свадебного платья насчитывает не одну сотню лет. Наряд невесты постоянно менялся, следуя моде: платья были белыми и цветными, пышными и облегающими, с завышенной линией талии и с заниженной. Давайте вместе посмотрим, как менялся подвенечный наряд за последние двести лет на примере исторических свадебных платьев музея Метрополитен.

koza-kova

В разные эпохи и в разных странах цвет свадебного платья менялся. Но одно правило действовало всегда и везде неизменно: оно должно быть нарядным. Если семья могла позволить себе траты, то денег на него не жалели. Если нет, невеста шла под венец в самом красивом платье из своего гардероба.

В 19-м веке белый и кремовый стали основными цветами свадебных платьев в Европе. Особенно после свадьбы королевы Виктории, которая выбрала для своего венчания в 1840 году простое платье цвета слоновой кости.

Однако белый как цвет чистоты и непорочности могли себе позволить лишь юные девушки. Вдовы, старые девы и небогатые невесты выбирали более практичные цвета.

В 20-м веке белый не сдавал позиций. Однако случалось, что невесты надевали яркие цвета, чтобы, например, шокировать публику и показать, что условности их не интересуют (в 1920-30-х годах). А во время войны замуж шли в том, что было.

Разумеется, если была возможность, подвенечные наряды шились по самой последней моде, и по ним можно легко проследить, как менялся дамский туалет с ходом времени.

2. 1805–1808 г. Америка. В эпоху ампира светлые тона вообще были в моде, поэтому и подвенечные платья часто были белыми.

3. 1812 г.

4. 1834 г. Англия.

6. 1837 г. Франция.

7. 1841 г. Англия. Платье невесты простого сельского работника. Такие платья надевались на свадьбу в первый раз, а затем их носили по воскресеньям в церковь или передавали младшим родственницам.

8. 1857 г. Англия.

9. 1864 г. Франция.

10. 1865 г.

11. Ботиночки к этому платью.

12. 1872-1874 г. Англия или Франция.

14. 1874 г. Америка.

15. 1875 г. Свадебный корсет.

16. 1877 г. La Mode Illustre.

17. 1884 г. Бостон, Америка.

18. 1887 г. Англия.

19. 1889 г. Америка.

20. 1896 г. Дом Уорта.

21. Фрагменты.

23. 1899 г. Англия. 35-летняя невеста Гариэт Джойс сочла белое платье неуместным в ее возрасте и выбрала такой цвет. Платье она сшила сама. Гариэт работала горничной и, соответственно, прекрасно шила. Она носила платье и после свадьбы, немного заузив его.

24. 1903 г. Все слои свадебного наряда.

28. 1904 г. Нижняя юбка.

29. 1905 г. Англия.

30. 1905 г. Англия. Свадебный корсет.

31. 1906 г. Америка.

32. 1915 г.

33. Фрагмент.

34. 1919 г. Америка.

35. 1921 г.

36. 1925 г. Франция. Jeanne Lanvin. Ансамбль выполнен в стиле итальянской моды 15-го века.

37. 1927 г.

38. 1928 г. Америка.

39. 1930 г. Франция. Сестры Калло.

40. Туфли к этому платью.

41. 1932 г. Свадебная шляпка клош.

42. 1933 г. Англия. Платье Margaret Whigham, дочери шотландского миллионера. Дизайнер Norman Hartnell. 30 портних шили это платье шесть недель.

43. Фрагменты.

45. 1934 г. Англия. Charles James. Мастер сложного кроя Джеймс говорил: «Каждый шов в моих платьях имеет свой смысл. Он подчеркивает какую-то часть тела».

46. 1935 г.

47. 1938 г. Англия. Смелое платье Моники Морис, женщины независимой и презиравшей условности. В том же 1938 году она стала единственной женщиной, принятой в Ассоциацию горных инженеров-электротехников (и оставалась таковой до 1978 года). Она обожала машины и самолеты. И носила вызывающие платья. Любимым цветом у нее был ярко-красный.

48. Оно же.

49. 1940-е г. Lilli Ann.

50. 1941 г. Англия. Во время Второй мировой войны в Европе многие невесты шили платья из той материи, которую могли достать. Это платье, например, сделано из ткани для занавесок.

52. 1946 г. Pierre Balmain.

53. 1948-49 г. Charles James.

54. 1950-е гг.

55. 1950-е гг. Pierre Balmain.

56. 1951 г. Norman Hartnell.

57. 1955 г. Америка.

58. 1955 г. Dior.

59. 1957 г. Balenciaga.

60. 1960-е гг. Valentino.

61. 1960-е гг. Cristobal Balenciaga.

62. 1964 г. Marc Bohan для Dior.

63. 1960-е г. William Travilla.

64. 1968 г. Англия. Свадебное пальто, вдохновением для которого послужила форма русских офицеров.

65. 1971 г.

66. 1972 г.

67. 1973 г.

68. 1979 г. Англия.

69. 1980-е гг.

70. 1987 г. Англия.

71. Конец 1980-х гг.

72. 1990-е гг.

73. 1990-е гг. Karl Lagerfeld для Chanel

74. 1995 г. Christian Lacroix.

75. 2000 г. Yohji Yamamoto.