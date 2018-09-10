Квитко надела топ из трех веревочек

Повседневная одежда звезды даже откровеннее, чем ее купальники.

«Больше тела», — эти слова давно стали девизом русской Кардашьян. Причем фразу эту можно толковать в разных смыслах. С одной стороны, формы Квитко с каждым днем растут, как на дрожжах. Поклонники могут сколько угодно гадать, что тому причиной: фотошоп, пластическая хирургия или усиленные занятия в «качалке», но факт остается фактом. Сейчас бедра Квитко выглядят в три раза шире талии.

С другой же стороны, наряды модели становятся все провокационнее. Если в начале карьеры это были просто обтягивающие платья и леггинсы, то сейчас Анастасия перешла на супер-мини платья и прозрачные брюки-стринги. И вот показала поклонникам еще одну безумную обновку: топ, состоящий буквально из нескольких веревочек.

Дизайнер явно сэкономил ткань при пошиве этого модного творения. Но мужская часть подписчиков Анастасии пришла в восторг. Никто даже не заметил, что на самом-то деле Квитко хотела похвастаться украшениями, и даже написала об этом в посте. Да и как тут заметишь, когда перед глазами такое декольте.

Девушки-фолловеры же были настроены более критично. Во-первых, заметили они, в такой одежде большой бюст просто не сможет держаться так красиво, как на фото. Это против всех законов гравитации. Значит, все слова Насти о том, что никакой пластики она не делала — мягко говоря, лукавство.

Ну и наконец, — решили подписчицы — такая одежда попросту вульгарна. Хотя покажите нам хоть один безупречный образ Квитко? Мы вспомнили ее луки за последние пару лет — и не нашли ни одного наряда, который мог бы показаться если не стильным, то хотя бы приличным. Убедитесь в этом сами!

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