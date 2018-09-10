Ещё
Сестры Хадид показали идеальные тела на показе Prabal Gurung
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестры Хадид показали идеальные тела на показе Prabal Gurung 

WMJ.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
Яркость, страсть, безумие и сестры Хадид — примерно таким бы могло быть описание этого показа Prabal Gurung сезона весна-лето — 2019, прошедшего в рамках недели моды в Нью-Йорке. Если бы не одно но, за которым стоит несколько большее, чем просто броские наряды на супермоделях.
На первый взгляд кажется, что коллекция слишком американизирована: экстра-яркие спортивные олимпийки, платья расслабленного кроя, водолазки и свитера — примерно такой набор вещей можно встретить в гардеробе жительницы Майями. На самом же деле за колорблокингом скрывается не только тренд. Этой осенью на подиум у Гурунга вышли представительницы более, чем 30 различных национальностей. Дело в том, что дизайнер искал вдохновение в традиционных нарядах своего родного Перу, ему хотелось показать и национальное многообразие, и культуру, и особый шик, присущий каждой модели.
Конечно, не обошлось и без суперзвезд: сестры Хадид вышли на подиум в вещах простого кроя, которые при этом отлично подчеркивали их идеальные тела, лишь в юбке Джиджи и в мокрых уклаках девушек угадывалось что-то латиноамериканское.
Впрочем, одежда от Prabal Gurung садится не только на худосочных красотках. Каждый сезон в его показах принимают участие plus size модели, доказывая всему fashion-сообществу, что у моды нет размера.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Диана Гербер
Фото: Vogue.com
WMJ.ru: последние новости
Оперный голос и афрокосы: красотка из Нью-Йорка завоевала титул «Мисс Америка» Модное потрясение: женственные платья, приталенные силуэты и дерзкая сексуальность на показе Boss Образ дня: располневшая, но роскошная Кристина Агилера в алой бархатной юбке, кожаном пальто и с булавками в ушах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Порошина развелась с мужем11
Вещи, которые приносят беду4
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
Какие женские черты характера бесят мужчин
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину11
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение