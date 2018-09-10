Сестры Хадид показали идеальные тела на показе Prabal Gurung

Яркость, страсть, безумие и сестры Хадид — примерно таким бы могло быть описание этого показа Prabal Gurung сезона весна-лето — 2019, прошедшего в рамках недели моды в Нью-Йорке. Если бы не одно но, за которым стоит несколько большее, чем просто броские наряды на супермоделях.

На первый взгляд кажется, что коллекция слишком американизирована: экстра-яркие спортивные олимпийки, платья расслабленного кроя, водолазки и свитера — примерно такой набор вещей можно встретить в гардеробе жительницы Майями. На самом же деле за колорблокингом скрывается не только тренд. Этой осенью на подиум у Гурунга вышли представительницы более, чем 30 различных национальностей. Дело в том, что дизайнер искал вдохновение в традиционных нарядах своего родного Перу, ему хотелось показать и национальное многообразие, и культуру, и особый шик, присущий каждой модели.

Конечно, не обошлось и без суперзвезд: сестры Хадид вышли на подиум в вещах простого кроя, которые при этом отлично подчеркивали их идеальные тела, лишь в юбке Джиджи и в мокрых уклаках девушек угадывалось что-то латиноамериканское.

Впрочем, одежда от Prabal Gurung садится не только на худосочных красотках. Каждый сезон в его показах принимают участие plus size модели, доказывая всему fashion-сообществу, что у моды нет размера.

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Фото: Vogue.com