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Рудковскую осудили за откровенный наряд на выборах
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Рудковскую осудили за откровенный наряд на выборах 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Многие представители шоу-бизнеса показали свою гражданскую позицию и разместили в Инстаграм фото с выборов. Не стала отставать и Яна Рудковская. Теледива опубликовала фото с избирательного участка.
На снимке Рудковскаяпозирует у избирательной урны. На ней короткое платье в стиле бэби-долл с растительным принтом и туфли нюдового оттенка. Фотоотчет она сопроводила назидательным постом о важности выборов для развития региона.
Подписчики отнеслиськ очередной новости из паблика звезды скептически. Рудковскую раскритиковали за неподобающее моменту и возрасту платье и демонстрацию фигуры. Наряд продюсера назвали «детсадовским», а гражданскую позицию — сомнительной. Среди хейтеров развернулась настоящая баталия. Сама Рудковская предпочла в обсуждение не вступать, но и негативные комментарии не удалила.
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