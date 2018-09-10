Рудковскую осудили за откровенный наряд на выборах

Многие представители шоу-бизнеса показали свою гражданскую позицию и разместили в Инстаграм фото с выборов. Не стала отставать и Яна Рудковская . Теледива опубликовала фото с избирательного участка.

На снимке Рудковскаяпозирует у избирательной урны. На ней короткое платье в стиле бэби-долл с растительным принтом и туфли нюдового оттенка. Фотоотчет она сопроводила назидательным постом о важности выборов для развития региона.

Подписчики отнеслиськ очередной новости из паблика звезды скептически. Рудковскую раскритиковали за неподобающее моменту и возрасту платье и демонстрацию фигуры. Наряд продюсера назвали «детсадовским», а гражданскую позицию — сомнительной. Среди хейтеров развернулась настоящая баталия. Сама Рудковская предпочла в обсуждение не вступать, но и негативные комментарии не удалила.