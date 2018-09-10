Модное потрясение: женственные платья, приталенные силуэты и дерзкая сексуальность на показе Boss

Показ Boss сезона весна-лето — 2019 на Неделе Моды в Нью-Йорке поверг всех в культурный шок. Креативный директор бренда Инго Вилтс отошел от клишированных образов, отвечающих ДНК марки. Но если некоторые отнеслись к неожиданным изменениям положительно, то другие уверены — Boss уже не тот.

Ожидания не всегда совпадают с реальностью, и это неплохо. От Инго Вилтса никто не ожидал сюрпризов, но, когда на сцену вышла девушка в женственном нюдовом платье, все с недоумением переглянулись. А со вторым выходом гости уже смирились: на подиуме снова появилась модель в элегантном шелковом наряде. Абстрактные фигуры, будто из учебника по геометрии, полоска, кожа, вещи в стиле пэтчвок и приятные теплые оттенки — несмотря на разные фасоны, техники и фактуры, коллекция Boss выглядит очень органичной, ни один из образов не выглядит лишним.

Конечно, совсем отойти от традиций бренда Инго Вилтс не мог: костюмы так или иначе присутствуют в коллекции, другой вопрос, что они разительно отличаются от всего, что было ранее. В этот раз строгие деловые образы выглядят не сдержанно, а, наоборот, нарочито сексуально. Объемные двубортные пиджаки как будто с чужого плеча и прозрачные блузы — вот образ настоящей обольстительницы.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com