Короче! Ирина Шейк сразила поклонников наповал мальчишеской стрижкой

32-летняя супермодель Ирина Шейк в очередной раз провела смелый эксперимент со своей внешностью.

У себя в Instagram русская красавица Ирина Шейк опубликовала несколько кадров, сделанных во время фотосессии для журнала Daily Front Row. На черно-белых фотокарточках Шейк позирует в мини-платье бельевого стиля, щеголяя аппетитным декольте и дерзкой стрижкой «под мальчишку».

— подписала Шейк один из снимков. Поклонники остались в восторге от новой прически модели — хоть и понимают, что это талантливо подобранный стилистом парик. «Радикальная перемена!», «Похожа на Наоми Кэмпбелл », «Неотразима в любом образе» — пишут они в комментариях. А как тебе кажется — идет Ирине Шейк короткая стрижка?

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Фото:Instagram