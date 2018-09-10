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Короче! Ирина Шейк сразила поклонников наповал мальчишеской стрижкой
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Короче! Ирина Шейк сразила поклонников наповал мальчишеской стрижкой 

WMJ.ru + ещё 5 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя супермодель Ирина Шейк в очередной раз провела смелый эксперимент со своей внешностью.
У себя в Instagram русская красавица Ирина Шейк опубликовала несколько кадров, сделанных во время фотосессии для журнала Daily Front Row. На черно-белых фотокарточках Шейк позирует в мини-платье бельевого стиля, щеголяя аппетитным декольте и дерзкой стрижкой «под мальчишку».
— подписала Шейк один из снимков. Поклонники остались в восторге от новой прически модели — хоть и понимают, что это талантливо подобранный стилистом парик. «Радикальная перемена!», «Похожа на Наоми Кэмпбелл», «Неотразима в любом образе» — пишут они в комментариях. А как тебе кажется — идет Ирине Шейк короткая стрижка?
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Фото:Instagram
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