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Оренбурженка победила в конкурсе красоты plussize моделей «Северная Аврора»
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Оренбурженка победила в конкурсе красоты plussize моделей «Северная Аврора» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбурженка стала победительницей всероссийского конкурса красоты моделей с пышными формами «Северная Аврора».
Финал конкурса состоялся 9 сентября в Санкт-Петербурге. Он проходил в стилистике представления иллюзионистов. Один из членов жюри даже летал по сцене. Конкурсантки участвовали в двух показах. В первом они представляли одежду одного из итальянских брендов и в конце прохода показывали фокусы, во втором — свадебные платья.
Также модели во время творческого конкурса представляли стихи. Жанна Зуева читала «100 часов счастья Вероники Тушновой, которое растрогало до слез зрителей.
»Эмоции потрясающие! Финал прошел на одном дыхании. Когда я увидела себя в шикарном нежно-пурпурного цвета платье со шлейфом, сразу захотелось замуж. В конце вечера все конкурсантки стояли на сцене, всем присвоили номинации, а я осталась одна без ленточки. Подумала, что потерпела фиаско, а в итоге получила две самые главные номинации — «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс Северная Аврора-2018». Когда ты понимаешь, что обычная девочка из Оренбурга смогла стать королевой красоты всероссийского конкурса, это лучше, чем родиться заново. У меня просто не хватает слов!», — признается оренбурженка.
Жанна получила денежный приз, подарки от спонсоров и осеннюю фотосессию с драгоценными камнями.
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