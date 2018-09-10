Ещё
Красотка из Нью-Йорка завоевала титул «Мисс Америка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оперный голос и афрокосы: кто завоевал титул «Мисс Америка» 

WMJ.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В воскресенье вечером — а по российскому времени утром понедельника — стало известно имя новой «Мисс Америка».
В этом году корону «Мисс Америка» надела 25-летняя Ниа Франклин, до этого завоевавшая титул «Мисс Нью-Йорк» и поразившая жюри своей обеспокоенностью проблемой равных прав и доступного образования.
— говорила Ниа на обязательном этапе интервью с участницами конкурса. Ниа закончила Институт искусств Университета Северной Каролины, где обучалась на композиторском факультете, она — профессиональная оперная певица, обожающая на досуге петь популярные эстрадные песни. На конкурсе она отмечала, что в школах, где в расписании есть музыка, ученики на 20% успешнее справляются с нагрузкой.
Впервые с 1921 года "Мисс Америку" выбирали без дефиле в купальниках — это изменение было внесено в конкурс благодаря движению против харрасмента #МеToo. В последний день соревнования Ниа Франклин вышла на подиум в белом платье и была прекрасна даже без бикини-look. Впрочем, в пляжном наряде ей можно полюбоваться в ее Instagram.
Ниа отправилась на конкурс, уложив волосы в благородные волны в стиле Кейт Миддлтон и Меган Маркл, но в повседневной жизни нередко заплетает афрокосы.
Девушка в минувший вечер покорила всю Америку, но претендовать на ее сердце поздно: избранник у нее уже есть.
А как вам новая "Мисс Америка"?
WMJ.ru: последние новости
Образ дня: 31-летняя Полина Гагарина показала суперстройные ноги в небесно-синем мини-платье и сияющих туфлях Короче! Ирина Шейк сразила поклонников наповал мальчишеской стрижкой Подруги-супермодели Эмбер Валетта и Кэролин Мерфи, Адвоа Абоа с сестрами и другие звезды стали героями новой кампании Mango
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет15
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость30
Раскрыта тайна бабушек с сиреневыми головами
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину8
Какие женщины на самом деле мужчины
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд летом 2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение