Красотка из Нью-Йорка завоевала титул «Мисс Америка»

Оперный голос и афрокосы: кто завоевал титул «Мисс Америка»

В воскресенье вечером — а по российскому времени утром понедельника — стало известно имя новой «Мисс Америка».

В этом году корону «Мисс Америка» надела 25-летняя Ниа Франклин, до этого завоевавшая титул «Мисс Нью-Йорк» и поразившая жюри своей обеспокоенностью проблемой равных прав и доступного образования.

— говорила Ниа на обязательном этапе интервью с участницами конкурса. Ниа закончила Институт искусств Университета Северной Каролины, где обучалась на композиторском факультете, она — профессиональная оперная певица, обожающая на досуге петь популярные эстрадные песни. На конкурсе она отмечала, что в школах, где в расписании есть музыка, ученики на 20% успешнее справляются с нагрузкой.

Впервые с 1921 года "Мисс Америку" выбирали без дефиле в купальниках — это изменение было внесено в конкурс благодаря движению против харрасмента #МеToo. В последний день соревнования Ниа Франклин вышла на подиум в белом платье и была прекрасна даже без бикини-look. Впрочем, в пляжном наряде ей можно полюбоваться в ее Instagram.

Ниа отправилась на конкурс, уложив волосы в благородные волны в стиле Кейт Миддлтон и Меган Маркл, но в повседневной жизни нередко заплетает афрокосы.

Девушка в минувший вечер покорила всю Америку, но претендовать на ее сердце поздно: избранник у нее уже есть.

А как вам новая "Мисс Америка"?