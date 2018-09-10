Бархатная жуть: Хлоя Морец вышла в свет в безвкусном платье

21-летняя актриса одевается хуже наших бабушек.

Хлоя Морец — одна из самых юных голливудских див. Но свою свежесть и молодость она не подчеркивает, а наоборот, успешно прячет. Если у нее и есть стилист, то это явно тайный хейтер звезды. Но, скорее всего, Хлоя все-таки выбирает наряды для красных дорожек сама. Причем одалживает их у бабушки. Никакой профессионал не посоветовал бы девушке надеть такое платье, в каком она пришла на премьеру фильма «Грета».

Платье, словно сшитое из вылинявшей старой бархатной портьеры, было дополнено изысканными, по мнению дизайнера, деталями — рукавами из черной прозрачной ткани в горох и брошью-бантом на горловине. Этот наряд не только сам по себе выглядел ужасно, но и сделал заметными главные недостатки фигуры Морец: пышные бедра, отсутствие талии, широкие плечи и шею, которую сложно назвать лебединой.

Кстати, многие заметили, что в последнее время гардероб актрисы действительно стал напоминать бабушкин сундук. На днях Хлоя была замечена во время деловой встречи в Нью-Йорке. Для своего выхода в свет она выбрала удлиненный клетчатый блезйер и черное платье-миди с кружевной отделкой. Образ завершали черные босоножки на шпильке, надетые на эластичные носки.

Благодаря спорному и весьма старомодному комплекту актриса выглядела, как минимум, на 20 лет старше. И даже остромодное сочетание носков с туфлями не смогло спасти ситуацию.

Wday.ru выбрал еще шесть самых странных и безвкусных нарядов Хлои.

Больше фото — по стрелке.

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