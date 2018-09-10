Сестры Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли и другие звезды на гала-ужине #BoF500 

Минувший вечер на нью-йоркской Неделе моды стал еще ярче благодаря вечеринке от влиятельного издания The Business of Fashion. На гала-ужине #BoF500 традиционно чествуют 500 самых влиятельных персон модной индустрии, выбранных редакцией. В главный список этого года вошли Белла и Джиджи Хадид, Канье Уэст, Рианна, Джаред Лето, Эшли Грэм, Дэвид Бекхэм, Дрейк, Карди Би, Кьяра Ферраньи, Наталья Водянова и море именитых дизайнеров, фотографов и редакторов модных журналов со всего мира.
Среди гостей вечера были замечены Лили Олдридж, Тейлор Хилл, Рози Хантингтон-Уайтли, сестры Хадид, а также икона стиля Карин Ройтфельд и юное дарование Трой Сиван.