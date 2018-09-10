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В тренде: обувь с анималистичным принтом (и как ее носить)
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В тренде: обувь с анималистичным принтом (и как ее носить) 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Все гениальное — просто
Самый безопасный и простой способ поддаться этому модному веянию — просто добавить к любимым повседневным образам леопардовые ботильоны. Такая обувь поможет сделать любой лук более интересным и модным, а ваша старая одежда даже получит второе дыхание.
В бесконечность и далее
Быстрое падение температуры означает одно — пора готовиться к холодам и доставать свое теплое пальто и, конечно, ботфорты, по которым мы скучали несколько месяцев. Но не спешите отдаваться классическим черным моделям. В новом сезоне у штурвала модного корабля — ботфорты с анималистичным принтом. Такие станут отличным дополнением к однотонным ансамблям и платьям. А круче всего они смотрятся в паре с объемным худи или свитшотом.
Mix and Match
Для тех, кто «feeling fancy enough», уготовлена честь поиграть с различными принтами. Например, объединить в одном наряде клетку и питона. Если беспокоитесь за результат, то посмотрите на фото Бриттани Ксавьер — ей удалось это сделать очень круто. Между прочим, девушка для Недели моды в Нью-Йорке старалась!
Яркий цвет
А у Tom Ford мы позаимствуем идею с цветным леопардом и облачимся в него почти с ног до головы. Ну, может, не до головы, yо собрать водном аутфите брюки и обувь точно можем!
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