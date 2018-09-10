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Компания adidas переиздала знаменитые в 90-х кроссовки Falcon
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Компания adidas переиздала знаменитые в 90-х кроссовки Falcon 

FashionTime 54 минуты назад
Фото: FashionTime
Автор: Марья Терехова
Бренд adidas продолжил моду на кроссовки с массивной подошвой. После успешных запусков adidas by Raf Simons Ozweego и Yeezy 500 было решено обратиться к истокам: в начале июня 2018 года состоялся релиз коллекции Falcon — новой линейки кроссовок adidas, дизайн которых создавался под влиянием модели adidas Falcon Dorf 1997 года.
Действительно, приверженность к минимализму, неординарности и некой агрессивности в уличном стиле — те понятия, которые объединяют современность и лихие 90-е.
Кроссовки выполнены из комбинации текстиля и кожи, благодаря которым в них целый день можно чувствовать себя легко и комфортно: подошва выплавлена из легкой композитной пены, верх кроссовок — из замши, вставок из синтетики и небольшого пластикового элемента. Если приглядеться, очертания подошвы, боковин, пятки и других частей очень напоминают архивный силуэт кроссовок, отчего и создается ощущение преемственности поколений.
Лицом adidas Falcon является младшая из семейства Кардашьян — Кайли Дженнер. Она всегда мечтала стать частью adidas Originals, и теперь в рекламной кампании Falcon она ярко доказывает девушкам, что кроссовки, выполненные по винтажным меркам, дополнят любой образ из их гардероба. Обувь уже продается в магазинах по миру. В России они стоят 7000 рублей.
adidas Falcon adidas Falcon
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