Елена Летучая похвасталась новой татуировкой

Телеведущая Елена Летучая опубликовала свежее фото и попросила поклонников угадать, что в ней изменилось.

Внимательные читатели сразу догадались, что ведущая решила украсить себя новой миниатюрной татуировкой — лаконичной черной стрелкой, которая появилась на безымянном пальце левой руки. Летучая в шутку пообещала угадавшим в качестве бонуса «с полки пирожок».

Позже Елена опубликовала еще одно свое фото в ярком обтягивающем фигуру платье и пошутила, что пирожки, даже в качестве приза, есть вредно. Фанаты в очередной раз восхитились безупречной фигурой 39-летней женщины и похвалили за то, что она не боится экспериментов. Поклонники написали, что миниатюрная стрелка на пальце — интересное украшение, которое не выбивается из образа элегантной Летучей.