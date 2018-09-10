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Елена Летучая похвасталась новой татуировкой
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Елена Летучая похвасталась новой татуировкой 

Russianshowbiz.info + ещё 1 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Елена Летучая опубликовала свежее фото и попросила поклонников угадать, что в ней изменилось.
Внимательные читатели сразу догадались, что ведущая решила украсить себя новой миниатюрной татуировкой — лаконичной черной стрелкой, которая появилась на безымянном пальце левой руки. Летучая в шутку пообещала угадавшим в качестве бонуса «с полки пирожок».
Позже Елена опубликовала еще одно свое фото в ярком обтягивающем фигуру платье и пошутила, что пирожки, даже в качестве приза, есть вредно. Фанаты в очередной раз восхитились безупречной фигурой 39-летней женщины и похвалили за то, что она не боится экспериментов. Поклонники написали, что миниатюрная стрелка на пальце — интересное украшение, которое не выбивается из образа элегантной Летучей.
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