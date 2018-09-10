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Даша Веледеева, Наталья Водянова и еще 10 россиян вошли в список самых влиятельных людей в мире моды
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Даша Веледеева, Наталья Водянова и еще 10 россиян вошли в список самых влиятельных людей в мире моды 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Каждый год авторитетное британское издание Business of Fashion составляет список 500 самых влиятельных людей в мире моды. В этом году в почетном списке оказалось максимальное количество представителей из России — 12 человек, среди которых главный редактор Harper's Bazaar Даша Веледеева. В рейтинг также попали — дизайнер Гоша Рубчинский, владелица сети магазинов Babochka Хатуля Авсаджанашвили, стилист Лотта Волкова, владельцы ГУМа Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева, модель Наталья Водянова, основательница концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть, Даша Жукова, генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов, основательница журнала Marfa Александра Гордиенко и Екатерина Мухина.
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