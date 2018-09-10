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Названа самая необходимая мужчинам обувь
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Названа самая необходимая мужчинам обувь 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Модные эксперты указали на самую необходимую мужчинам осеннюю обувь 2018 года. Об этом сообщает Independent.
По данным издания, на показах новых осенне-зимних коллекций большинство дизайнеров поддержали новый тренд: кожаные хайкинговые ботинки.
Например, итальянский бренд мужской одежды Ermenegildo Zegna показал невысокие кожаные ботинки классической формы, а модный дом Gucci представил аналогичную модель на более массивной подошве и с фирменными красно-зелеными деталями.
Американская марка одежды и обуви для активного отдыха Timberland дополнила одну из своих моделей шерстяными вставками, а французский производитель лыж, сноубордов и экипировки для горнолыжного спорта Rossignol — ярко-красной подошвой и шнурками в тон.
Эксперты утверждают, что именно хайкинговы ботинки станут самой стильной мужской обувью сезона.
В августе эксперты назвали пять самых необходимых вещей в мужском гардеробе. По их мнению, в конце лета и начале осени стоит сделать выбор в пользу свитера из тонкой пряжи серого, темно-синего и бордового оттенков или цвета хаки. Эту вещь можно комбинировать как с футболкой, так и с офисной рубашкой и галстуком. Они также порекомендовали приобрести популярную в этом году куртку-рубашку с объемными карманами, изготовленную из плотного хлопка.
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