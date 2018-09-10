Буйство принтов и женственность силуэтов: разбираем первую коллекцию Найла Слоуна для Escada

С 1 августа дизайнер Найл Слоун вступил в должность креативного директора Escada. Модные критики и преданные поклонники бренда с нетерпением ждали дебют модельера в новом качестве: чем удивит? Как переосмыслит наследие марки?

Час Х настал 9 сентября на Неделе моды в Нью-Йорке: кутюрье представил на суд публики коллекцию, явно созданную для самых романтичных и нежных натур. Здесь и разнообразие цветочных принтов, и любимый всеми горох различных размеров. И женственность силуэтов, и летящие ткани. Особенно — шелк: в этом материале Найл выполнил великое множество рубашек, брюк и платьев. На большинстве из этих вещей можно увидеть рисунки лошадей — знаковый символ для Escada. Где-то они изображены четко и детально, а где-то — схематично и немного наивно, будто мамину вещь решил разрисовать ребенок. Про клетку, без которой сейчас немыслим гардероб ни одной модницы, Слоун также не забыл. Немного нетрадиционные, «альтернативные» ее вариации можно увидеть на юбках и рубашках. Лейтмотивной деталью, следующей через всю коллекцию, стало золотое сердце — обновленная эмблема Дома. Его дизайнер использовал как на аксессуарах, так и в принтах.