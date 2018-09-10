«Бит. Кач. Стиль»: телеканал «МУЗ-ТВ» сменил оформление

Телеканал «МУЗ ТВ» начинает новый сезон в новом облике. Масштабный ребрендинг, затронувший эфирные и внеэфирные продукты канала, призван сделать его более приятным для просмотра.

Целевой аудиторией канала традиционно считается молодежь, ради которой «МУЗ-ТВ» приобрел соответствующий стиль эфирной графики и лаконичный логотип.

В качестве нового слогана телеканала были выбраны три слова: «Бит. Кач. Стиль», а основным мотивом нового дизайна стал воздух.

В арт-дирекции «МУЗ-ТВ» поясняют, эту концепцию можно расшифровывать и масштабировать бесконечно: воздух внутри, воздух снаружи, воздух, который приводит в движение объекты.

На профессиональном жаргоне «воздух» еще обозначает пространство, расстояние между элементами, и чем его больше, тем более читаемым и приятным для глаза становится общее ощущение от дизайна.

В новом оформлении телеканала теперь присутствуют легкость, свежесть, прозрачность и много надувных элементов.

Мы давно шли к моменту, когда дизайн канала будет полностью соответствовать философии бренда «МУЗ-ТВ». Бренда с большой историей, но при этом модного и актуального. Легендарного и вместе с тем молодого и постоянно движущегося вперед.

Есть несколько мировых брендов с похожим концептом, и если я скажу вам «крутые кеды» или «легендарная газировка» — у вас в голове сразу возникнут их названия. А когда мы говорим «музыкальный канал», то, конечно же, сразу представляем себе телеканал «МУЗ-ТВ».

Мы сделали слоганом этого обновления три слова: «БИТ. КАЧ. СТИЛЬ». Они проходят через весь дизайн как визуально, так и по настроению. В этом году нашему телеканалу исполняется уже 22 года, и мы продолжаем быть молодыми и амбициозными, смелыми и легкими, яркими и свободными!