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Без гламура: Милла Йовович снялась в фотосессии для модного журнала
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Без гламура: Милла Йовович снялась в фотосессии для модного журнала 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Милла Йовович не боится показывать себя такой, какая она есть. Она вполне может опубликовать снимки, для которых позировала без стильной укладки, вычурных нарядов и даже без депиляции. Звезда «Обители зла» получила предложение сняться для модного журнала в максимально естественных образах и решила воспользоваться им.
42-летняя голливудская актриса Милла Йовович — одна из тех редких представительниц шоу-бизнеса, которые не любят приукрашивать действительность. Она не прибегает к ретуши своих фото и не стесняется показывать себя без макияжа. Недостатки внешности женщина считает вполне естественными, потому не намерена делать пластические операции, чтобы их скорректировать. Отсутствие у нее тяги к гламуру было замечено редакторами французского глянца, в фотосессии для которого кинодива приняла участие.
Милла украсила страницы издания L'Express Styles в обычных водолазках, строгом костюме и платьях из простых тканей, фото были сделаны без намека на эпатаж, к которому неравнодушны многие знаменитости. Публикации были неоднозначно восприняты ценителями красоты и таланта Йовович, но сама она осталась довольна новой работой, о чем уведомила на своей странице.
Актриса по-прежнему востребована в кинематографе, она замужем и воспитывает двух дочек. В последнее время она увлеклась выращиванием овощей и фруктов на территории своего дома. Недавно Милла Йовович показала редиску, которую выкопала на собственном огороде. В перерывах между съемками в голливудских фильмах она также успевает собирать урожай арбузов и кабачков.
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