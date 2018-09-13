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Ход конем: коллекция Escada весна-лето 2019
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Ход конем: коллекция Escada весна-лето 2019 

FashionTime + ещё 3 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Наталья Баженова
Основатели немецкого модного Дома Escada Маргарет и Вольфганг Лей назвали свой бренд в честь чистокровной скаковой лошади, на которую они однажды поставили и выиграли. В этом году знаменитая марка празднует 40-летний юбилей и надеется вернуть былую популярность.
Новый креативный директор модного Дома Найлл Слоан признает: «Escada — сильнейший бренд, который в последние годы перестал гордиться своими корнями. А без этого нет будущего». В новой коллекции у него получилось найти баланс между знаковыми для марки кодами и актуальными тенденциями. Жакеты с объемными плечами выполнены в неоновых цветах, эмблема Дома — сердце — украшает поясные сумки, а принт с силуэтом скакуна на лошади соседcтвует с белыми кроссовками. К слову, о скачках. Гости показа, как когда-то семейство Лей, могли прочувствовать всю эстетику конного спорта: зеленая трава на подиуме, номера, украшающие рукава моделей, простеганные жокейские куртки и даже карамельное платье в горох в стиле героини Джулии Робертс из «Красотки».
Кажется, из новой коллекции можно собрать гардероб на все случаи жизни: от дождевика с монограммой модного Дома до бархатного платья в пол с леопардовым принтом. Колор-блокинг, сочетание принтов и фактур, разнообразие аксессуаров и знаковых элементов — все указывает на то, что Escada уверенно возвращается и берет современность в напарники.
В рамках нью-йоркской Недели моды марка участвует впервые. Показ коллекции весна-лето 2019 проходил в стенах старинного здания XIX века на Парк-авеню, за саундтрек отвечал главный диджей модной индустрии Фредерик Санчес, а всеми любимые Джоан Смоллс и Лара Стоун дефилировали на подиуме.
Как и четыре десятилетия назад, Escada делает реверанс в сторону яркой бизнес-леди, которая, как и сам бренд, умеет с изяществом преодолевать трудности и устремляться к новым вершинам.
Escada Escada Escada Escada
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