Как выглядели звезды на вечеринке Maybelline New York?

Прошлой ночью компания Maybelline New York в рамках недели моды в Нью-Йорке организовала собственную вечеринку. Мероприятие прошло в отеле Indigo. Знаменитые посланницы бренда не смогли его пропустить. Жозефин Скривер, Адриана Лима, Джиджи Хадид и Эмили Ди Донато — как выглядели известные девушки в этот вечер?

Самые знаменитые амбассадоры бренда выбрали для вечеринки смелые и яркие образы. Адриана сделала ставку на красную помаду, Джиджи — на глаза (как модель делает дневной макияж смотрите тут). Эмили и Жозефин выбрали темную помаду практически одного оттенка. Несмотря на разный фототип, кожа у девушке словно сияет изнутри — такого эффекта визажисты добиваются с помощью хайлайтеров разных оттенков (обратите внимание на Master Chrome от Maybelline New York).