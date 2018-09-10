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Как выглядели звезды на вечеринке Maybelline New York?
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Как выглядели звезды на вечеринке Maybelline New York? 

BeautyHack.ru 28 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Прошлой ночью компания Maybelline New York в рамках недели моды в Нью-Йорке организовала собственную вечеринку. Мероприятие прошло в отеле Indigo. Знаменитые посланницы бренда не смогли его пропустить. Жозефин Скривер, Адриана Лима, Джиджи Хадид и Эмили Ди Донато — как выглядели известные девушки в этот вечер?
Самые знаменитые амбассадоры бренда выбрали для вечеринки смелые и яркие образы. Адриана сделала ставку на красную помаду, Джиджи — на глаза (как модель делает дневной макияж смотрите тут). Эмили и Жозефин выбрали темную помаду практически одного оттенка. Несмотря на разный фототип, кожа у девушке словно сияет изнутри — такого эффекта визажисты добиваются с помощью хайлайтеров разных оттенков (обратите внимание на Master Chrome от Maybelline New York).
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