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Стали известны имена россиян, вошедших в список самых влиятельных людей мира моды
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Стали известны имена россиян, вошедших в список самых влиятельных людей мира моды 

Собака.ru 26 минут назад
Фото: Собака.ru
Издание The Business of Fashion, которое ежегодно проводит опросы и исследования в мире моды, снова опубликовало список из 500 самых влиятельных дизайнеров, моделей, блогеров, бизнесменов и редакторов. 12 позиций рейтинга заняли наши соотечественники: владелица сети магазинов Babochka Хатуля Авсаджанашвили, недавно закрывший свой бренд Гоша Рубчинский, вице-президент Mercury Александр Павлов, владелица концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть, стилист и правая рука Демны Гвасалия Лотта Волкова, основатели Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева, идеолог Garage Magazine Дарья Жукова, главный редактор Elle Russia Екатерина Мухина, главный редактор Harper’s Bazaar Russia Дарья Веледеева, основательница Marfa Journal Александра Гордиенко, модель Крис Грикайте и «активный филантроп» Наталья Водянова. Имени Мирославы Думы, которая вошла в рейтинг 2017-го года, в этом году в списке нет. Также в списке самых влиятельных людей мира моды значатся имена рэпера A$AP Rocky, лучшей модели прошлого года по версии The Fashion Awards Адвоа Абоа, свадебного фотографа Меган Маркл и принца Гарри Алекса Любомирского, певицы Карди Би, дизайнера Херона Престона и идеолога Vetements и новой эстетики Balenciaga Демны Гвасалия.
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