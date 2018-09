Стали известны имена россиян, вошедших в список самых влиятельных людей мира моды 

Издание The Business of Fashion, которое ежегодно проводит опросы и исследования в мире моды, снова опубликовало список из 500 самых влиятельных дизайнеров, моделей, блогеров, бизнесменов и редакторов. 12 позиций рейтинга заняли наши соотечественники: владелица сети магазинов Babochka Хатуля Авсаджанашвили, недавно закрывший свой бренд Гоша Рубчинский , вице-президент Mercury Александр Павлов , владелица концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть , стилист и правая рука Демны Гвасалия Лотта Волкова, основатели Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович Екатерина Моисеева , идеолог Garage Magazine Дарья Жукова , главный редактор Elle Russia Екатерина Мухина , главный редактор Harper’s Bazaar Russia Дарья Веледеева , основательница Marfa Journal Александра Гордиенко, модель Крис Грикайте и «активный филантроп» Наталья Водянова . Имени Мирославы Думы , которая вошла в рейтинг 2017-го года, в этом году в списке нет. Также в списке самых влиятельных людей мира моды значатся имена рэпера A$AP Rocky, лучшей модели прошлого года по версии The Fashion Awards Адвоа Абоа, свадебного фотографа Меган Маркл и принца Гарри Алекса Любомирского, певицы Карди Би, дизайнера Херона Престона и идеолога Vetements и новой эстетики Balenciaga Демны Гвасалия.