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Все оттенки весны в новой коллекции Tibi
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Все оттенки весны в новой коллекции Tibi 

Harper’s Bazaar 29 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
У модного Дома Tibi пока нет мужской линии одежды, однако в коллекцию весна-лето 2019 дизайнер Эми Смилович все же решила включить несколько нарядов для мужчин.
Оказалось, что это дань гендерно-нейтральной моде: по сути, как женщин, так и мужчин, легко представить в оверсайз-пиджаках, шортах и брюках, которые были представлены на шоу.
Harper’s Bazaar
Кроме того, Смилович показала довольно свободные комплекты из юбок, рубашек и жилетов, которые не акцентировали внимание на фигуре моделей.
Большая часть коллекции выполнена в пастельных оттенках: нежно-голубом, пыльно-розовом, канареечном и других цветах.
Harper’s Bazaar
Эффект расслабленности усиливали вьетнамки, которые дизайнер добавила к строгим костюмам.
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