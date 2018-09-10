Все оттенки весны в новой коллекции Tibi

У модного Дома Tibi пока нет мужской линии одежды, однако в коллекцию весна-лето 2019 дизайнер Эми Смилович все же решила включить несколько нарядов для мужчин.

Оказалось, что это дань гендерно-нейтральной моде: по сути, как женщин, так и мужчин, легко представить в оверсайз-пиджаках, шортах и брюках, которые были представлены на шоу.

Harper’s Bazaar

Кроме того, Смилович показала довольно свободные комплекты из юбок, рубашек и жилетов, которые не акцентировали внимание на фигуре моделей.

Большая часть коллекции выполнена в пастельных оттенках: нежно-голубом, пыльно-розовом, канареечном и других цветах.

Harper’s Bazaar

Эффект расслабленности усиливали вьетнамки, которые дизайнер добавила к строгим костюмам.