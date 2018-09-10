Tory Burch представили коллекцию весна/лето 2019

Лейтмотивом весенне-летней линейки Тори Берч, основательница и креативный директор Tory Burch, выбрала органичную для теплого сезона тему дальних странствий и путешествий. Источником вдохновения в этом направлении послужили ее собственные родители: Рива и Бадди Робинсоны (мама и папа дизайнера) в ее детстве очень много путешествовали. Из Греции, Марокко и Испании, куда они летали каждое лето, они привозили домой множество сувениров и вещей, в которых комфортнее всего исследовать южные страны. Отсюда — платья рубашки, сарафаны в пейзанском стиле, свободные юбки-миди, покрытые вышивкой, кружевом и платочными принтами туники, кафтаны и блузы. Их органично дополняли тренчи из плотного хлопка, соломенные шляпы с высокой тульей и легкие кроссовки из канвы.