Ещё
Tory Burch представили коллекцию весна/лето 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Tory Burch представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 13 минут назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Нью-Йорке Tory Burch представили коллекцию весна/лето 2019. Шоу проходило во внутреннем дворе Национального музея дизайна Купер-Хьитт, расположенного рядом с Центральным парком. Мероприятие посетили Джулианна Мур, Тиффани Хэддиш, Кэти Холмс, Данай Гурира, Каролина Куркова, Жанна Дамас и Ева Чен. В качестве саундтрека звучала композиция «Mrs. Robinson» американского дуэта Simon & Garfunkel.
Лейтмотивом весенне-летней линейки Тори Берч, основательница и креативный директор Tory Burch, выбрала органичную для теплого сезона тему дальних странствий и путешествий. Источником вдохновения в этом направлении послужили ее собственные родители: Рива и Бадди Робинсоны (мама и папа дизайнера) в ее детстве очень много путешествовали. Из Греции, Марокко и Испании, куда они летали каждое лето, они привозили домой множество сувениров и вещей, в которых комфортнее всего исследовать южные страны. Отсюда — платья рубашки, сарафаны в пейзанском стиле, свободные юбки-миди, покрытые вышивкой, кружевом и платочными принтами туники, кафтаны и блузы. Их органично дополняли тренчи из плотного хлопка, соломенные шляпы с высокой тульей и легкие кроссовки из канвы.
Fancy Journal: последние новости
Кара Делевинь снялась в новом кампейне Puma Miu Miu выпустили новое видео в поддержку осенне-зимней коллекции Ralph Lauren представили коллекцию осень-зима 2018/19
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет17
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость30
Раскрыта тайна бабушек с сиреневыми головами
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину8
Какие женщины на самом деле мужчины
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд летом 2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение