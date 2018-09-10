В рамках Недели моды в Нью-Йорке Christian Siriano представили коллекцию весна/лето 2019. Мероприятие посетили Джудит Лайт, Синтия Никсон, Вупи Голдберг, Тиффани Хэддиш, Сельма Блэр, Даниэль Брукс, Коко Роша и Кармен Электра.
Кристиан Сириано, основатель и креативный директор Christian Siriano, является одним из главных поставщиков вечерних платьев для красных дорожек мировых премьер и кинопремий всех мастей. В новом сезоне дизайнер, верный себе и своему принципу не следовать в мейнстриме, продолжил работать в привычном для себя направлении. Для будущего весенне-летнего сезона он выбрал три главных сюжета — звериный паттерн, цветочный принт и оттенок неонового лайма, в который окрасились шелковые платья-комбинации, легкие пальто — халаты, узкие брюки-сигареты и топы с глубокими v — образными вырезами. А в «леопард» и «зебру», сюжеты сами по себе довольно смелые, Сириано «упаковал» брючные костюмы, блузы и топы с рукавами-буфами в стиле восьмидесятых, а также платья с шелковыми бантами и спущенными плечами.
Не обошлось в новой коллекции и без политической агитации: последовательный сторонник Демократической партии, Кристиан Сириано вывел на подиум модель в футболке с надписью «Vote For Cynthia», имея в виду Синтию Никсон, присутствовавшую в зале. Напомним, актриса, сыгравшая Миранду в «Сексе в большом городе», в марте этого года объявила о намерении баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка. Сами выборы намечены на 6 ноября 2018 года, а праймериз пройдут в ближайший четверг.