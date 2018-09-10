Christian Siriano представили коллекцию весна/лето 2019

Кристиан Сириано, основатель и креативный директор Christian Siriano, является одним из главных поставщиков вечерних платьев для красных дорожек мировых премьер и кинопремий всех мастей. В новом сезоне дизайнер, верный себе и своему принципу не следовать в мейнстриме, продолжил работать в привычном для себя направлении. Для будущего весенне-летнего сезона он выбрал три главных сюжета — звериный паттерн, цветочный принт и оттенок неонового лайма, в который окрасились шелковые платья-комбинации, легкие пальто — халаты, узкие брюки-сигареты и топы с глубокими v — образными вырезами. А в «леопард» и «зебру», сюжеты сами по себе довольно смелые, Сириано «упаковал» брючные костюмы, блузы и топы с рукавами-буфами в стиле восьмидесятых, а также платья с шелковыми бантами и спущенными плечами.