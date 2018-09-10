«Это что за мешок из-под картошки?» Что думают мужчины о модных фасонах женских пальто 

Участники опроса:
Максим, 35 лет, музыкант, преподаватель музыки
Евгений, 32 года, владелец салона красоты
Эмир, 42 года, бизнесмен
Михаил, 29 лет, научный сотрудник
Пальто с леопардовым принтом
Максим: «Пальто сразу бросается в глаза, животный принт тут не раздражает. Наверное, потому что других ярких акцентов нет».
Евгений: «Звериный принт требует слишком много внимания. Я бы не хотел, чтобы моя спутница шла рядом в пальто из леопарда, ведь тогда мне придется тоже продумывать свой наряд до мелочей».
Эмир: «Есть в этой девушке что-то близкое к природе, к восточным странам. Может быть, в этом виновато пальто, а может — яркая внешность и цвет волос».
Михаил: «Я слышал, что в 2018 году носить вещи с имитацией кожи животного — это модно. Но не всегда стоит гнаться за модой».
Пальто-пиджак
Максим: «Это пальто похоже на огромный пиджак, в который войдет три таких девушки. Я люблю оверсайз, но не нужно искажать хорошую фигуру вещами не по размеру».
Евгений: «Мне нравится! Строго, модно, подходит девушке по стилю. Нужно было надеть юбку, чтобы подчеркнуть женственность, но с брюками тоже смотрится отлично».
Эмир: «Очень похоже на мужскую военную форму. Может, у меня старомодные взгляды, но мне кажется, что женская одежда должна подчеркивать изгибы тела».
Михаил: «Я уверен, что в застегнутом виде такое пальто будет смотреться еще лучше. Против такой модели, цвета и вообще образа в целом ничего не имею».
Действительно, стоит только застегнуть пуговицы пальто-пиджака — и оно подчеркнет женственные изгибы тела! Как эти модели от магазина Milano Moda.
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Лаковое пальто в клетку
Максим: «Вау! Это пальто напоминает мне виниловые пластинки. Вот было бы круто, если бы моя девушка приходила на мои концерты в таком пальто».
Евгений: «Я знаю, что лаковая обувь, аксессуары, одежда снова набирают популярность. А клетка популярна всегда!»
Эмир: «Такие пальто я видел на фото родителей. Для меня это старомодно».
Михаил: «На такое пальто я бы сразу обратил внимание. Учтите, я сказал „на пальто“, а не „на девушку“».
Бежевое пальто
Максим: «Это типичный образ, в котором сегодня появляются 80% девушек на улицах России. Не говорю, что это плохо, но уже надоело».
Евгений: «Это тренд! Широкое пальто бежевого цвета с кроссовками — стильно, тепло и удобно»
Эмир: «Я думал, что пальто-пиджак на фото выше было примером модного оверсайза… Но это просто гигантское пальто! В нем можно картошку хранить!»
Михаил: «Длинное пальто приятного цвета. Ну и что, что с кроссовками…»
Двубортное приталенное пальто
Максим: «Напоминает военную шинель. Не слишком женственно».
Евгений: «На первый взляд ничего плохого сказать не могу, но не запоминается, скучно. Еще лет пять назад такое пальто было бы на каждой моднице, а сегодня чаще встречаются яркие краски».
Эмир: «Просто шикарно! Красивая, стройная девушка на каблуках, в пальто с тонким поясом на талии — это же классика».
Михаил: «Да, я тоже думаю, что классика вечна, и это пальто никогда не выйдет из моды».
Длинное пальто с принтом
Максим: «Ковер… гобелен… халат восточного шейха? А, это все-таки пальто?»
Евгений: «Принтованные вещи пользуются спросом. Тут рисунок на нейтральном фоне, не слишком яркий. Скорее всего, пальто найдет свою покупательницу. Но не значит, что и ее почитателя».
Эмир: «Расцветка мне нравится, а крой не очень. К тому же вместо кроссовок тут нужны сапоги или ботинки на каблуках».
Михаил: «Вот я честно пытался что-то придумать по поводу пальто, но любая вещь на девушке с таким выражением лица будет выглядеть уныло».
Красное платье-пальто
Максим: «Это очень сексуально! Красный цвет, соблазнительная линия декольте и талия — на эту девушку хочется смотреть вечно».
Евгений: «Пальто красивое, но куда его носить? На фоне серого пейзажа российских улиц девушка в таком пальто будет выглядеть вызывающе».
Эмир: «Эта девушка — самая красивая из подборки! Пальто похоже на платье, но, наверное, так и задумано? В любом случае я ставлю пять баллов!»
Михаил: «Такое пальто подойдет королеве!»
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