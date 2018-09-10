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Гуляй, шальная! Наряды для настоящих императриц в новой коллекции Rodarte
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Гуляй, шальная! Наряды для настоящих императриц в новой коллекции Rodarte 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мемориальное кладбище в Нью-Йорке… Такое место для показа могли выбрать лишь самые неординарные дизайнеры. И именно так поступили сестры Малливи, всегда славившиеся нестандартным подходом к моде и свежим взглядом на тренды. Их весенне-летнее шоу (первое после перерыва) прошло под проливным дождем. Погода придавала всему происходящему особой драматичности. На подиуме разворачивалось поистине сказочное действо: модели, облаченные в королевские одеяния будто из прошлой эпохи, медленно шествовали мимо гостей.
Бесконечные оборки, шелковые ленты, цветочные рисунки и нашивки, кружево, фатин, пышные юбки и обилие бантов — от таких платьев наверняка не отказались бы королевы и императрицы средневековья. Но и современные девушки, без сомнений, равнодушными при виде этой коллекции не останутся. В частности, предложенные Кейт и Лаурой вещи идеально подойдут для бракосочетания. Ведь если у большинства модельеров выход невесты обычно приберегается для финала показа, то здесь таких образов было большинство.
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