Сексуальные платья-футляры, боксы из-под шляп вместо сумок и насыщенные цвета в коллекции Brandon Maxwell

Королем красного цвета в свое время называли Валентино Гаравани, в новом веке и в новом весенне-летнем сезоне — 2019 это звание переходит к Брендону Максвеллу. В рамках Недели моды в Нью-Йорке дизайнер представил коллекцию, добрая половина которой отшита из шелка цвета гренадина, фуксии и, конечно, алого оттенка.

Насыщенные оттенки и силуэты в стиле 80-х выгодно выделяют коллекцию Brandon Maxwell. В эпоху, когда сексуальная одежда практически забыта как страшный сон, а все так и норовят утонуть в oversize, приталенные жакеты, платья-футляры и пышные юбки кажутся глотком воздуха. Возможно, это не ново, но, определенно, стильно и к месту.

В весенне-летней коллекции дизайнера так много женственности и легкости, что даже на первый взгляд строгие комплекты смотрятся по-особенному. Всего-то и нужно было превратить классические офисные брюки в модные палаццо и надеть с асимметричным топом вместо блузы. А если уж надевать сорочку, то расстегивать все пуговицы и сочетать исключительно с сатиновыми брюками и массивными аксессуарами, например с сотуарами.

Кстати, насчет аксессуаров! Brandon Maxwell вводит в моду кое-что совершенно новое. Присмотрись к снимку Беллы Хадид . Вместо сумочки или даже микросумки модель несет в руке брелок! Еще одна находка дизайнера — пластиковые боксы для шляп вместо сумочек. Впрочем, носить там можно не только шляпы…

Листай галерею, чтобы рассмотреть всю коллекцию!

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Фото: Vogue.com