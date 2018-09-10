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Королева поделилась украшениями с Меган Маркл
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Королева поделилась украшениями с Меган Маркл 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Поклонники королевской семьи заметили пару сережек с жемчугом и бриллиантами в ушах Меган Маркл во время церемонии вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards. Об этом сообщает The Sun.
Выяснилось, что это украшение Елизавета II подарила герцогине Сассекской из своей личной коллекции. По словам экспертов, комбинация бриллианта и жемчужины означает удачу и покровительство, а сам по себе жемчуг символизирует чистоту, великодушие и мудрость, а также притягивает благосостояние.
В тот вечер, несмотря на нелюбовь принца Гарри к такой одежде, Маркл появилась на публике в черном брючном костюме. На ней был шелковый топ шведского дизайнера Deitas, расклешенные брюки и приталенный пиджак одного из ее любимых брендов Altuzarra. Она дополнила наряд черным клатчем с золотой цепочкой британского модельера Стеллы Маккартни и туфлями-лодочками в тон.
В марте, перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, Елизавету II заподозрили в неравном отношении к невесте внука и герцогине Кембриджской. В заявлении о согласии на брак королева строго назвала Маркл по имени, в то время, как давая аналогичное согласие для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, нарекла последнюю «верной и горячо любимой».
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