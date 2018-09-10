Rodarte представили коллекцию весна/лето 2019

Рэйчел Броснахэн, В Нью-Йорке в рамках Недели моды Rodarte представили коллекцию весна/лето 2019. Показ прошел на New York City Marble Cemetery, историческом кладбище, расположенном в богемном районе Ист-Виллидж в Нижнем Манхэттене. За пышный цветочный декор показа отвечал известный флорист Александр де Бетак. Ажиотаж вокруг шоу был вызван не только его локацией, но и тем, что Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда, после нескольких лет показов в Париже вновь вернулись в подиум Нью-Йорк. В числе приглашенных были замечены Бри Ларсон Вупи Голдберг и Каролина Даур.

Атмосфера декаданса и готической романтики, в которую погрузились гости, едва прибыв на место проведения шоу, стала идеальным фоном для представления новой весенне-летней коллекции Rodarte. Хотя о сезонности в случае сестер Малливи говорить смысла особенного не имеет. Полупрозрачные платья в пол с пышными оборками из тюля, воланами и рюшами, декорированные романтичными бантами и композициями из цветов, заменявшими традиционные головные уборы, можно легко представить как на красной дорожке в разгар «оскаровского» зимнего сезона, так и в более теплое время Каннского кинофестиваля. Не менее сказочно смотрелись и другие «аксессуары» — пышные вуали и крупные заколки в виде «опасных» металлических цветов бронзового цвета, в точности повторявших дизайн колец и браслетов, еще более усиливавших драматичный эффект. Сказки в исполнении Кейт и Лауры может и настоящие, но точно не безобидные и добрые.