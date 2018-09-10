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Brandon Maxwell представили коллекцию весна/лето 2019
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Brandon Maxwell представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Нью-Йорке Brandon Maxwell представили коллекцию весна/лето 2019. В дефиле приняли участие Стелла Максвелл, Тейлор Хилл Джоан Смоллс, Белла и Джиджи Хадид, а также находящаяся на пятом месяце беременности Лили Олдридж. В качестве саундтрека к показу звучал микс из кантри-композиций Тейлор Свифт и Тима Макгро. Среди гостей шоу были замечены Кристина Агилера, Пэрис и Ники Хилтон.
Одним из главных источников вдохновения Брэндону Максвеллу, креативному директору бренда, послужила атмосфера и эстетика его родного Техаса, в котором дизайнер родился и вырос. Второй по территории и численности населения, этот южный штат может похвастаться щедрой на события историей и самобытной, не похожей на других, культурной идентичностью. Насыщенные оттенки красного, лососево-розового, фуксии, солнечно-желтого и бирюзового, в которые дизайнер окрасил весенне-летний сезон, были призваны отразить эту эстетику.
Что касается силуэтов, то их Максвелл заимствовал отчасти у восьмидесятых (декады, на которую пришел нефтяной бум, способствовавший резкому скачку развития Хьюстона и Далласа, двух крупнейших городов Техаса), а отчасти из витающих в воздухе актуальных тенденций и трендов. В знак преемственности поколений в финале шоу на поклон дизайнер вышел вместе со своей бабушкой, ранее ставшей главной героиней осенне-зимнего кампейна Brandon Maxwell.
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