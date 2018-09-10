Gucci и бейсбольная команда New York Yankees выпустили вторую коллаборацию

Gucci выпустили вторую коллаборацию с бейсбольным клубом New York Yankees. В первую вошли только головные уборы и шарфы, в новой капсульной коллекции еще есть кардиганы, пальто, джинсы, мюли и рюкзак — все с известным логотипом клуба.