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Gucci и бейсбольная команда New York Yankees выпустили вторую коллаборацию
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Gucci и бейсбольная команда New York Yankees выпустили вторую коллаборацию
The Blueprint
1 час назад
Женский форум
Фото:
The Blueprint
Gucci выпустили вторую коллаборацию с бейсбольным клубом New York Yankees. В первую вошли только головные уборы и шарфы, в новой капсульной коллекции еще есть кардиганы, пальто, джинсы, мюли и рюкзак — все с известным логотипом клуба.
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