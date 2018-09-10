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Как выглядит правнучка Эрнеста Хемингуэя? Спойлер: она бритоголовая!
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Как выглядит правнучка Эрнеста Хемингуэя? Спойлер: она бритоголовая! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Дри Хемингуэй (30) — девушка очень интересная. И не только потому, что ее прадед — великий писатель Эрнест Хемингуэй. Нам очень нравится стиль Дри, и с нами согласны Prada — бренд сделал ее своим амбассадором.
Вот и вчера модель пришла на презентацию Prada в рамках Недели моды в Нью-Йорке — очень красивая, бритоголовая, в оранжевом платье из новой коллекции бренда и неоновых лодочках. Образ — на пять с плюсом. Как и ее Instagram. Подписывайся!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadit-pravnuchka-ernesta-hemingueya-spojler-ona-britogolovaya/
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