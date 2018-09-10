MAC и The Blonds выпустили лимитированную коллекцию макияжа

MAC представил эксклюзивную коллекцию макияжа MAC Holiday 2018 The Blonds Collection, созданную в коллаборации с нью-йоркским брендом одежды The Blond и бывшими визажистами Филипом и Дэвидом Блонд.

В праздничную коллекцию вошли две губные помады, блески для губ в розовых оттенках, пудра для лица с золотистым шиммером, жидкая подводка для глаз в черном оттенке, накладные ресницы со стразами и кисть для пудры.

MAC Holiday 2018 The Blonds Collection уже доступна в магазинах США. Все продукты «бриллиантовой» коллекции выпущены ограниченным тиражом, а стоимость варьируется от 18 долларов за ресницы до 42 долларов за пудру. Когда коллекция появится в продаже на российском рынке пока не сообщается.