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«Dомашний» обновил айдентику телеканала
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«Dомашний» обновил айдентику телеканала 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Айдентика и промостиль телеканала «Dомашний» были признаны лучшим оформлением канала на Всероссийском конкурсе в области дизайна и промоушена «Медиабренд». В новом сезоне стиль канала сохранит свою уникальность, но будет слегка обновлен.
«Dомашний» традиционно «переоденется» к новому телесезону. Рестайлинг был проведен in-house маркетинговой командой канала.
Изменения коснутся стилистики ID-роликов и общего оформления «Dомашнего». Если в прошлом сезоне главным героем сюжетов был логотип, то в новых промо акцент сделан на любовь и приверженность зрителей к телеканалу вообще и к его контенту в частности — даж самые важные события в жизни не могут оторвать их от просмотра.
Идеи новых ID разработаны креативным департаментом. В кастинге на съемку в промороликах приняло участие более 150 актеров.
Обновленный промостиль коснется всех графических элементов эфира. По-новому будут оформлены привычные цветочные паттерны, активнее будет использоваться цветное стекло, к основному цвету бренда — фуксии, добавятся другие цвета.
Ольга Карташкова, директор по маркетингу телеканала «Dомашний»:
Наш бренд узнаваем целевой аудиторией и стабильно привлекает новых зрительниц. Последние годы мы наращиваем аудиторию молодых, активных, современных женщин, и айдентика канала работает на эту задачу, в первую очередь.
В каждом сезоне мы обновляем оформление, становимся моднее, современнее, сохраняя стилеобразующие элементы бренда, не изменяя традиционным ценностям «Dомашнего» и не отталкивая наших лояльных зрительниц.
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