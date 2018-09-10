Крис Дженнер провела экскурсию по своему огромному гардеробу

Мы уже видели автопарк Ким Кардашьян и внушительную коллекцию сумок Кайли Дженнер , но глава семейства Крис переплюнула их всех, продемонстрировав поклонникам рай шопоголика — свою гигантскую гардеробную. Причем, в отличие от той же Кайли, Крис помнит историю каждой сумочки и жакета, чем впечатляет еще больше.

«Вот этот чемодан с надписью Momager мне подарила Хлои, — рассказывала она Ди Оклеппо, креативному директору бренда сумок Judith Leiber, коих в коллекции Крис немало. — А золотой клатч — сын Роб… Моя первая сумка от Judith Leiber — это подарок Роберта Кардашьяна на Рождество в 1980 году. Вам нужно помнить, что эта коллекция собиралась 62 года. Она не появилась за один день. Мы снимаем шоу почти каждый день, так что нам нужно, чтобы было из чего выбирать».

Да уж, «есть из чего выбирать» — это мягко сказано! Как утверждал старый приятель Крис (а заодно и ее бывший бойфренд) фотограф Альфред М. Гарсия, она стремилась к богатству с юности — и значительно в этом преуспела, пройдя путь от простой стюардессы к бизнес-леди, которую знают в лицо миллионы. «Крис не было суждено стать профессиональной моделью, так как она от природы обладала широкой костью и немодельным лицом. Однако она все равно была достаточно привлекательной: аккуратно одетой, дружелюбной и очень энергичной. И всегда встречалась с богатыми людьми, потому что искала нечто большее».

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