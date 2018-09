Сияние и блеск: коллекция Ivy Revel осень-зима 2018 в духе ярких 80-х

Автор: Алиса Мурри

Шведский бренд Ivy Revel дебютировал на Неделе моды в Стокгольме с коллекцией осень-зима 2018. Показ, под руководством креативного директора Кинсы Суитен Субосик, прошел в формате see now, buy now. После шоу зрители могли сразу приобрести понравившуюся вещь.

Осенне-зимняя коллекция напоминает нам о 80-х: пиджаки с мужского плеча, виниловые платья, пайетки, люрекс и все остальное, что может блестеть. Стилисты и визажисты поработали над тем, чтобы воссоздать те самые пышные кудри и смоки-айз.

Бренд собрал все тренды наступающей осени: клетчатые пиджаки с широким поясом, кожаные мини-юбки с верхом цвета металлик, монохромные красные образы. К слову, в отличие от принятого скандинавского минимализма Ivy Revel предпочитает броскость, яркость и независимость. Именно так выглядят поклонницы бренда.

В коллекции не обошлось и без главного цвета этого года — фиолетового. Для вечернего выхода в таком оттенке — платья с объемными рукавами или плиссированные юбки в сочетании с люрексным верхом.

Сама Кинса на показе предстала в виниловой черной юбке и футболке своего же бренда, а для afterparty выбрала серебристое платье-пиджак с широким поясом из той же коллекции. В своем блоге Кинса написала, что совсем скоро появится весенне-летняя коллекцию, над которой сейчас ведется серьезная работа.

