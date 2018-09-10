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Tom Ford представили первый тональный крем в виде кушона
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Tom Ford представили первый тональный крем в виде кушона 

Fancy Journal 54 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Tom Ford представили абсолютную новинку своего косметического бренда — тональный крем в виде кушона. Traceless Touch Foundation не только придает коже ровный тон, но и ухаживает за ней, защищая от воздействия ультрафиолета. В состав средства входят питательные вещества, увлажняющие кожу и стимулирующие естественный процесс обновления.
Всего бренд выпустил восемь оттенков средства. Сейчас приобрести Traceless Touch Foundation Cushion Compact можно в США и Великобритании по цене в 46,50 долларов. В ближайшее время новинка появится в России.
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